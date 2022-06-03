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На западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 03.06.2022
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На западе Москвы загорелся бизнес-центр
На западе Москвы загорелся бизнес-центр - РИА Новости, 03.06.2022
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
На западе Москвы горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:56
2022-06-03T14:04
происшествия
москва
пожар в бц "гранд сетунь плаза"
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На западе Москвы горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, из здания эвакуируют людей. "Происходит возгорание в административном здании по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили, в свою очередь, в МЧС.По информации ведомства, площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до 1,1 тысячи.Позже стало известно, что из горящего здания спасли 125 человек. Однако там еще могут оставаться заблокированные люди, пожарные проверяют помещения.Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за помощью обратились только два человека, одному из них потребовалась госпитализация."Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти — помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", — сказала она.По словам Раковой, первые машины скорой помощи приехали к бизнес-центру через шесть минут после начала пожара, всего развернули медицинскую группировку из 19 карет и одного вертолета. Пожару сперва присвоили третий номер сложности, а затем повысили его до четвертого (из пяти). На месте работают 340 человек и 100 единиц техники, на тушение направили два противопожарных вертолета Ка-32 и еще один — от Центра медицины катастроф.Туда выехали глава МЧС Александр Куренков и начальник московского главка Сергей Желтов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил принять все необходимые меры по эвакуации людей и ликвидации пожара. Движение по улице Горбунова перекрыли.Примерно в 11:20 в МЧС заявили, что пожар удалось локализовать.Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной пожара мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
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РИА Новости
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4.7
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Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
Работа сотрудников МЧС на месте пожара в бизнес-центре в Москве
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происшествия, москва, пожар в бц "гранд сетунь плаза" , видео
На западе Москвы загорелся бизнес-центр
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На западе Москвы горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-06-03T09:56
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09:56 03.06.2022 (обновлено: 14:04 03.06.2022)
 
На западе Москвы загорелся бизнес-центр

На улице Горбунова на западе Москвы горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза"
Пожар в БЦ Гранд Сетунь плаза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пожар в БЦ "Гранд Сетунь плаза"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На западе Москвы горит бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, из здания эвакуируют людей.
"Происходит возгорание в административном здании по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили, в свою очередь, в МЧС.
По информации ведомства, площадь пожара составляла тысячу квадратных метров, затем она увеличилась до 1,1 тысячи.
Позже стало известно, что из горящего здания спасли 125 человек. Однако там еще могут оставаться заблокированные люди, пожарные проверяют помещения.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что за помощью обратились только два человека, одному из них потребовалась госпитализация.
"Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти — помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался", — сказала она.
По словам Раковой, первые машины скорой помощи приехали к бизнес-центру через шесть минут после начала пожара, всего развернули медицинскую группировку из 19 карет и одного вертолета.
Пожару сперва присвоили третий номер сложности, а затем повысили его до четвертого (из пяти). На месте работают 340 человек и 100 единиц техники, на тушение направили два противопожарных вертолета Ка-32 и еще один — от Центра медицины катастроф.
Туда выехали глава МЧС Александр Куренков и начальник московского главка Сергей Желтов. Мэр столицы Сергей Собянин поручил принять все необходимые меры по эвакуации людей и ликвидации пожара.
Движение по улице Горбунова перекрыли.
Примерно в 11:20 в МЧС заявили, что пожар удалось локализовать.
Московская прокуратура начала проверку. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, причиной пожара мог стать поджог, но рассматриваются и другие версии.
 
ПроисшествияМоскваПожар в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"
 
 
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