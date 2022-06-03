https://ria.ru/20220603/pozhar-1792778315.html

В Набережных Челнах произошел пожар на складе на площади тысячи "квадратов"

В Набережных Челнах произошел пожар на складе на площади тысячи "квадратов" - РИА Новости, 03.06.2022

В Набережных Челнах произошел пожар на складе на площади тысячи "квадратов"

Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара на площади 1000 квадратных метров на складе в Набережных Челнах, сообщается на сайте ведомства по... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:31

2022-06-03T07:31

2022-06-03T09:27

происшествия

набережные челны

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ / МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России занимаются ликвидацией пожара на площади 1000 квадратных метров на складе в Набережных Челнах, сообщается на сайте ведомства по Татарстану.По данным ГУМЧС, пожар произошёл по адресу: Набережные Челны, улица Авторемонтная, дом 20/2, сообщение о возгорании поступило в 03.39."Установлено, что происходит горение отходов резинотехнических изделий, пластика на открытой площадке с переходом огня на рядом стоящее складское помещение. Площадь пожара - 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.В 8.00 пожар на открытой площадке был локализован на площади 800 квадратных метров. Тушение в складском здании продолжалось."В 08.18 локализация пожара внутри здания склада", - сообщило главное управление МЧС России по Татарстану.Добавляется, что тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. На месте специалисты Роспотребнадзора и министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проводят замеры воздуха. К тушению пожара привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, набережные челны, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)