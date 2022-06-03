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ЕС освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин - РИА Новости, 03.06.2022
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ЕС освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин
ЕС освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин
Временный режим, предусматривающий отмену ввозных пошлин на поступающие в Евросоюз украинские товары, начинает действовать в субботу четвертого июня, говорится... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:38
2022-06-03T18:38
евросоюз
украина
цены на нефть
европарламент
экономика
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Временный режим, предусматривающий отмену ввозных пошлин на поступающие в Евросоюз украинские товары, начинает действовать в субботу четвертого июня, говорится в публикации официального журнала ЕС."Данный режим вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Он будет действовать до 5 июня 2023 года", - говорится в документе.В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".Сообщалось, что утвержденные по срочной процедуре решения "предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".В Европарламенте отметили, что ЕС является главным торговым партнером Украины. По данным на 2021 год, 40% внешней торговли Украины приходится на страны Евросоюза.
https://ria.ru/20220602/zelenskiy-1792657281.html
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евросоюз, украина, цены на нефть, европарламент, экономика, еврокомиссия, в мире
18:38 03.06.2022
 
ЕС освободит украинских экспортеров от выплаты пошлин

Евросоюз отменит ввозные пошлины на украинские товары 4 июня

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Временный режим, предусматривающий отмену ввозных пошлин на поступающие в Евросоюз украинские товары, начинает действовать в субботу четвертого июня, говорится в публикации официального журнала ЕС.
"Данный режим вступает в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС. Он будет действовать до 5 июня 2023 года", - говорится в документе.
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В конце апреля Еврокомиссия предложила на один год приостановить взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС. В ЕС полагают, что это решение позволит Украине нарастить экспорт, "преодолеть ту сложную ситуацию, в которой оказались украинские экспортёры".
Сообщалось, что утвержденные по срочной процедуре решения "предусматривают полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В Европарламенте отметили, что ЕС является главным торговым партнером Украины. По данным на 2021 год, 40% внешней торговли Украины приходится на страны Евросоюза.
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