https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс

"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс - РИА Новости, 03.06.2022

"Воюют не на своей земле". Что говорят местные о битве за Донбасс

Этот город на самой границе Луганской области был важнейшим для снабжения украинской группировки в Донбассе. Теперь здесь российские войска и бойцы армии ЛНР... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:00

2022-06-03T08:04

попасная

луганская народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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ПОПАСНАЯ, 3 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Этот город на самой границе Луганской области был важнейшим для снабжения украинской группировки в Донбассе. Теперь здесь российские войска и бойцы армии ЛНР. Несмотря на жестокие бои, далеко не все гражданские эвакуировались. О том, как сейчас выживают в Попасной, — в репортаже РИА Новости.Стратегическое значениеНапоминает Мариуполь: обгоревшие остовы многоэтажек, частный сектор местами полностью уничтожен, в куполе храма — дыра от снаряда. С началом боев почти все гражданские уехали. В некоторых домах украинские военные оборудовали огневые точки.У калитки — россыпь патронов, окна заставлены книгами. Внутри брошенная военная форма, пустые бутылки из-под водки, а во дворе, на скамейке, изрешеченная пулями черно-белая фотография кого-то из прежних жильцов: видимо, "квартиранты" упражнялись в меткости.Боец ЛНР с позывным Тюльпан осматривает жилище. Но до приезда саперов ни к чему не прикасается. "Отступая, вэсэушники все минируют. Оставляют дистанционные видеокамеры, — объясняет он. — Так в режиме онлайн можно отследить передвижение наших войск и подорвать позиции".Тюльпан воюет уже восемь лет. Сам из Луганска."Многие украинцы, особенно в центральной и западной частях страны, не понимают, что никакого перемирия здесь не было и в помине, — говорит боец. — Все это время из Попасной обстреливали Первомайск и Стаханов".Бои тут были кровопролитными. Позиции ВСУ на возвышенности, штурмовать такие всегда тяжело. К тому же здесь узловая ж/д станция, очень важная для снабжения.Перестрелки в городе вспыхивают до сих пор. Все еще рвутся снаряды и мины. На днях уничтожили двоих диверсантов. По словам республиканских бойцов, в плен они обычно не сдаются, отбиваются до последнего."Да и среди местных попадаются наводчики, — добавляет Тюльпан. — В основном это молодые ребята, которые хотят подзаработать. Встречались и женщины, чьи мужья находятся по ту сторону фронта. Но таких все же единицы. Население преимущественно пророссийское"."Еще тогда уехали"Владимир перебрался в Попасную, выйдя на пенсию. Долгие годы работал на Крайнем Севере, благодаря накоплениям построил дом. В 2014-м рядом с его участком обосновались украинские военные. А месяц назад этот район оказался на линии фронта."Обстрелы пока не прекращаются, — рассказывает он. — Я прячусь в подвале гаража. Но уезжать нет смысла".С местными солдаты ВСУ почти не общались, едой не делились, вспоминает Владимир. Максимум могли предложить сигарету. Брошенные дома вскрывали, забирая оттуда бытовую технику. Машины, уверяет он, тоже изымали — "на нужды армии"."Впрочем, еще восемь лет назад почти половина населения поняла, к чему все идет, и уехала в Россию, — добавляет Андрей, сосед Владимира. — Сотрудники спецслужб тогда ходили по домам и спрашивали, воевал ли кто-то из родных на стороне ЛНР. Одного даже посадили на три года за то, что общался с сыном-ополченцем по телефону. Якобы передавал координаты позиций".В Попасной базировался батальон "Айдар", созданный в Луганской области еще восемь лет назад."Туда набирали людей не из Донбасса, воюют они не на своей земле и жалеть им здесь некого и нечего, — подчеркивает Тюльпан. — Если у вэсэушников из других подразделений остались хоть какие-то понятия, то айдаровцы просто отморозки".На грани катастрофыВоенные ЛНР обходят уцелевшие дома, переписывают жителей."Помогаем чем можем: продуктами, лекарствами. В случае чего подключаем медика или вывозим в ближайшую больницу", — рассказывает ополченец с позывным Дед.На днях нашли 99-летнюю одинокую бабушку. Две недели она не выходила на улицу и почти ничего не ела. Вызвали саперов — в крыше летней кухни застрял неразорвавшийся снаряд."Дочка болеет раком, лечится в Белгородской области, — рассказывает пожилая женщина. — Чем она может мне помочь? За мной присматривали соседи, но теперь уехали. А я не хочу — это мой дом".Люди постепенно выбираются из подвалов. Под землей хоть и безопасно, объясняют они, но все еще холодно."Пару дней назад, когда был очередной обстрел, я, как обычно, спустилась в подвал, — говорит Татьяна. — Снаряд угодил в дом, возник пожар, а дверь в погреб завалило. К счастью, соседи водой из душевого бака потушили огонь, быстро разобрали завал и вытащили меня на улицу".Она живет у своих спасителей. Готовят на костре. Воду носят из колонки. Есть крупы и макароны, соленья. Но этого мало, городу грозит гуманитарная катастрофа.Впрочем, военные пообещали регулярно привозить помощь. Однако нужно, чтобы обстановка в Попасной стабилизировалась.

попасная

луганская народная республика

мариуполь

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Жители Попасной рассказывают, где берут продукты Жители Попасной рассказывают, где берут продукты 2022-06-03T08:00 true PT0M35S

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попасная, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины