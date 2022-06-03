https://ria.ru/20220603/pomosch-1792919401.html

Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск

Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск - РИА Новости, 03.06.2022

Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск

Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:14

2022-06-03T15:14

2022-06-03T15:16

сергей кириенко

владимир путин

владимирская область

докучаевск

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

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РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация области.В мае временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что регион возьмет под шефство город Докучаевск в ДНР, будет помогать в восстановлении социальной и коммунальной систем. Масштабы необходимой помощи оценит передовая группа.Отмечается, что гуманитарную помощь собрали трудовой коллектив арматурного завода "Гусар" города Гусь-Хрустальный и "другие неравнодушные жители региона". В составе груза – продовольствие, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/pomosch-1792316610.html

владимирская область

докучаевск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей кириенко, владимир путин, владимирская область, докучаевск, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии