15:14 03.06.2022 (обновлено: 15:16 03.06.2022)
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск
Владимирская область доставила в подшефный донецкий город Докучаевск гуманитарную помощь
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация области.
В мае временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что регион возьмет под шефство город Докучаевск в ДНР, будет помогать в восстановлении социальной и коммунальной систем. Масштабы необходимой помощи оценит передовая группа.
"Гуманитарную помощь для жителей небольшого донецкого города Докучаевск по поручению главы региона Александра Авдеева доставили представители Владимирской области. Возглавили делегацию председатель контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин и генеральный директор завода "Гусар" Дмитрий Березкин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарную помощь собрали трудовой коллектив арматурного завода "Гусар" города Гусь-Хрустальный и "другие неравнодушные жители региона". В составе груза – продовольствие, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.