Рейтинг@Mail.ru
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792919401.html
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск - РИА Новости, 03.06.2022
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск
Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:14
2022-06-03T15:16
сергей кириенко
владимир путин
владимирская область
докучаевск
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация области.В мае временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что регион возьмет под шефство город Докучаевск в ДНР, будет помогать в восстановлении социальной и коммунальной систем. Масштабы необходимой помощи оценит передовая группа.Отмечается, что гуманитарную помощь собрали трудовой коллектив арматурного завода "Гусар" города Гусь-Хрустальный и "другие неравнодушные жители региона". В составе груза – продовольствие, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220601/pomosch-1792316610.html
владимирская область
докучаевск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кириенко, владимир путин, владимирская область, докучаевск, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
15:14 03.06.2022 (обновлено: 15:16 03.06.2022)
 
Гумпомощь из Владимирской области доставили в Докучаевск

Владимирская область доставила в подшефный донецкий город Докучаевск гуманитарную помощь

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 июн - РИА Новости. Владимирская область доставила гуманитарную помощь в город Докучаевск Донецкой народной республики, над которым регион взял шефство, сообщила администрация области.
В мае временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что регион возьмет под шефство город Докучаевск в ДНР, будет помогать в восстановлении социальной и коммунальной систем. Масштабы необходимой помощи оценит передовая группа.
"Гуманитарную помощь для жителей небольшого донецкого города Докучаевск по поручению главы региона Александра Авдеева доставили представители Владимирской области. Возглавили делегацию председатель контрольного комитета областной администрации Сергей Полузин и генеральный директор завода "Гусар" Дмитрий Березкин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарную помощь собрали трудовой коллектив арматурного завода "Гусар" города Гусь-Хрустальный и "другие неравнодушные жители региона". В составе груза – продовольствие, бутилированная вода, детское питание, предметы первой необходимости.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 12:52Специальная военная операция на Украине
Новосибирская область отправила 51 тонну гуманитарной помощи в Донбасс
 
Сергей КириенкоВладимир ПутинВладимирская областьДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала