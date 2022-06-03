https://ria.ru/20220603/poluprovodniki-1793022620.html

Россия увеличит производство инертных газов

Россия увеличит производство инертных газов - РИА Новости, 03.06.2022

Россия увеличит производство инертных газов

Россия планирует увеличить мощности по производству инертных газов, которые являются одним из базовых материалов для производства полупроводников, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:59

2022-06-03T18:59

2022-06-03T19:26

экономика

технологии

россия

япония

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия планирует увеличить мощности по производству инертных газов, которые являются одним из базовых материалов для производства полупроводников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Россия до конца 2022 года ввела временный запрет на экспорт инертных газов, к которым, в частности, относятся аргон, гелий и неон. Эти газы поставлялись из России в Японию и другие страны."Россия поставляет до 30% неона, ксенона и криптона от глобального потребления. Инертные газы являются одним из базовых материалов для производства полупроводников. Мощности по производству газа планируется увеличить", - отметили в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство чипов. В частности, выпуском такой продукции занимается компания "Микрон", которая заявила о планах по наращиванию мощностей.

https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html

россия

япония

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, япония, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)