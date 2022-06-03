https://ria.ru/20220603/poluprovodniki-1793022620.html
Россия увеличит производство инертных газов
Россия увеличит производство инертных газов - РИА Новости, 03.06.2022
Россия увеличит производство инертных газов
Россия планирует увеличить мощности по производству инертных газов, которые являются одним из базовых материалов для производства полупроводников, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T18:59
2022-06-03T18:59
2022-06-03T19:26
экономика
технологии
россия
япония
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия планирует увеличить мощности по производству инертных газов, которые являются одним из базовых материалов для производства полупроводников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.Россия до конца 2022 года ввела временный запрет на экспорт инертных газов, к которым, в частности, относятся аргон, гелий и неон. Эти газы поставлялись из России в Японию и другие страны."Россия поставляет до 30% неона, ксенона и криптона от глобального потребления. Инертные газы являются одним из базовых материалов для производства полупроводников. Мощности по производству газа планируется увеличить", - отметили в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что в России налажено производство чипов. В частности, выпуском такой продукции занимается компания "Микрон", которая заявила о планах по наращиванию мощностей.
https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, япония, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
18:59 03.06.2022 (обновлено: 19:26 03.06.2022)
Россия увеличит производство инертных газов
Минпромторг: Россия увеличит производство инертных газов для выпуска полупроводников