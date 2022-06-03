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В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент - РИА Новости, 03.06.2022
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент
Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить на совещании меры Совбеза России по блокировке попыток Запада спровоцировать кризис и обострить РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:36
2022-06-03T13:36
2022-06-03T13:38
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить на совещании меры Совбеза России по блокировке попыток Запада спровоцировать кризис и обострить ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране."Возможно будет, да, при необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220602/zapad-1792689937.html
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, николай патрушев
13:36 03.06.2022 (обновлено: 13:38 03.06.2022)
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент
Песков: Путин и Совбез могут обсудить меры по блокировке попыток Запада обострить ситуацию