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В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент - РИА Новости, 03.06.2022
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В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент - РИА Новости, 03.06.2022
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент
Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить на совещании меры Совбеза России по блокировке попыток Запада спровоцировать кризис и обострить РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:36
2022-06-03T13:38
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить на совещании меры Совбеза России по блокировке попыток Запада спровоцировать кризис и обострить ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране."Возможно будет, да, при необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, дмитрий песков, владимир путин, россия, николай патрушев
13:36 03.06.2022 (обновлено: 13:38 03.06.2022)
 
В Кремле рассказали, о чем будут общаться Совбез и президент

Песков: Путин и Совбез могут обсудить меры по блокировке попыток Запада обострить ситуацию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить на совещании меры Совбеза России по блокировке попыток Запада спровоцировать кризис и обострить ситуацию в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что Совет безопасности РФ готовит меры по блокировке попыток Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис и обострить ситуацию в стране.
"Возможно будет, да, при необходимости, конечно. По крайней мере, разумеется, Совбез докладывает президенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 17:05
Патрушев анонсировал ответ Западу на попытки обострить ситуацию в России
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияНиколай Патрушев
 
 
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