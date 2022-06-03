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СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:16
2022-06-03T02:16
2022-06-03T02:16
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает телеканал TMJ4.В четверг на кладбище города Расин проходили похороны мужчины по имени Да’Шонтай Кинг, который в свою очередь был застрелен полицейским 20 мая.Сотрудник похоронной компании сообщил, что все пять пострадавших при стрельбе – члены семьи Кинга.Местные жители рассказали, что стрельба была настолько беспорядочной, что некоторые пули залетали на детскую площадку недалеко от кладбища.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной участившимся в стране случаям массовой стрельбы и необходимости усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20220525/strelok-1790659490.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
TMJ4: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца произошла стрельба