https://ria.ru/20220603/pokhorony-1792769274.html

СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь

СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь

Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:16

2022-06-03T02:16

2022-06-03T02:16

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джо байден

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает телеканал TMJ4.В четверг на кладбище города Расин проходили похороны мужчины по имени Да’Шонтай Кинг, который в свою очередь был застрелен полицейским 20 мая.Сотрудник похоронной компании сообщил, что все пять пострадавших при стрельбе – члены семьи Кинга.Местные жители рассказали, что стрельба была настолько беспорядочной, что некоторые пули залетали на детскую площадку недалеко от кладбища.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной участившимся в стране случаям массовой стрельбы и необходимости усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20220525/strelok-1790659490.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден