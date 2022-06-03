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СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь - РИА Новости, 03.06.2022
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СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь - РИА Новости, 03.06.2022
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь
Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:16
2022-06-03T02:16
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает телеканал TMJ4.В четверг на кладбище города Расин проходили похороны мужчины по имени Да’Шонтай Кинг, который в свою очередь был застрелен полицейским 20 мая.Сотрудник похоронной компании сообщил, что все пять пострадавших при стрельбе – члены семьи Кинга.Местные жители рассказали, что стрельба была настолько беспорядочной, что некоторые пули залетали на детскую площадку недалеко от кладбища.Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной участившимся в стране случаям массовой стрельбы и необходимости усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.
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в мире, сша, джо байден
02:16 03.06.2022
 
СМИ: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца открыли огонь

TMJ4: в США на похоронах застреленного полицией афроамериканца произошла стрельба

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Неизвестные в американском штате Висконсин устроили стрельбу на похоронах афроамериканца, в результате чего были ранены пять его родственников, сообщает телеканал TMJ4.
В четверг на кладбище города Расин проходили похороны мужчины по имени Да’Шонтай Кинг, который в свою очередь был застрелен полицейским 20 мая.
Сотрудник похоронной компании сообщил, что все пять пострадавших при стрельбе – члены семьи Кинга.
Местные жители рассказали, что стрельба была настолько беспорядочной, что некоторые пули залетали на детскую площадку недалеко от кладбища.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в четверг выступит с речью, посвященной участившимся в стране случаям массовой стрельбы и необходимости усиления контроля за оборотом огнестрельного оружия.
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:16
В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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