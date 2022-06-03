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Похищения людей на Украине носят массовый характер, заявила омбудсмен ДНР

Похищения людей на Украине носят массовый характер, заявила омбудсмен ДНР - РИА Новости, 03.06.2022

Похищения людей на Украине носят массовый характер, заявила омбудсмен ДНР

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам о массовом характере похищений людей на Украине по идеологическим мотивам. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:31

2022-06-03T13:31

2022-06-03T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам о массовом характере похищений людей на Украине по идеологическим мотивам."С началом спецоперации похищения людей (на Украине - ред.) по идеологическим мотивам не только возобновились, но и приобрели массовый характер. Более того, зафиксированы факты похищения несовершеннолетних. На данный момент в мой адрес поступило определённое количество обращений от родственников, похищенных на территории Украины", - сказала Морозова журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика