https://ria.ru/20220603/pokhischenie-1792881208.html
Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения ДНР
Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения ДНР
Заместитель командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Демченко заявил, что Служба безопасности Украины похитила его дочь и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:37
2022-06-03T13:37
2022-06-03T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Заместитель командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Демченко заявил, что Служба безопасности Украины похитила его дочь и принуждает его к сотрудничеству.Он рассказал журналистам, что 16 апреля получил от дочери в Telegram сообщение с просьбой позвонить, но дозвониться не смог. Затем пришло еще одно сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь". "Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите ", — рассказал Демченко.По его словам, разговор длился около 20 минут и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству."Разговора у нас не получилось. После этого они пропали", — добавил Демченко.Он отметил, что пытался разыскать дочь, но безуспешно.Военный обратился в Генпрокуратуру ДНР, и там возбудили уголовное дело о захвате заложников. Как следует из сообщения ведомства, помимо дочери Демченко, похитили и его зятя.Ранее омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что с начала российской военной спецоперации украинские спецслужбы постоянно похищают родственников военнослужащих и активистов из ДНР. По ее словам, их содержат в тайных тюрьмах и применяют к ним пытки. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, служба безопасности украины
13:37 03.06.2022 (обновлено: 15:10 03.06.2022)
Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения ДНР
Заместитель командира подразделения ДНР Демченко заявил о похищении СБУ его дочери
ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Заместитель командира одного из подразделений Донецкой Народной Республики Владимир Демченко заявил, что Служба безопасности Украины похитила его дочь и принуждает его к сотрудничеству.
Он рассказал журналистам, что 16 апреля получил от дочери в Telegram сообщение с просьбой позвонить, но дозвониться не смог. Затем пришло еще одно сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь".
"Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите ", — рассказал Демченко.
По его словам, разговор длился около 20 минут и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.
"Разговора у нас не получилось. После этого они пропали", — добавил Демченко.
Он отметил, что пытался разыскать дочь, но безуспешно.
"Я сам был в плену, и выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ
она не проходит. Где она находится, я не имею понятия", — заключил Демченко.
Военный обратился в Генпрокуратуру ДНР, и там возбудили уголовное дело о захвате заложников. Как следует из сообщения ведомства, помимо дочери Демченко, похитили и его зятя.
Ранее омбудсмен республики Дарья Морозова заявила, что с начала российской военной спецоперации украинские спецслужбы постоянно похищают родственников военнослужащих и активистов из ДНР. По ее словам, их содержат в тайных тюрьмах и применяют к ним пытки.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.