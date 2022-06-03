https://ria.ru/20220603/pokhischenie-1792868439.html

СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен

СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.06.2022

СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен

Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:05

2022-06-03T13:05

2022-06-03T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

ситуация в днр и лнр

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы пригласили вас (СМИ - ред.), чтобы придать огласке вопиющие факты похищения родственников военнослужащих и должностных лиц Донецкой народной республики, проживающих на территории Украины. С начала специальной операции к нам поступает информация о похищении граждан указанных категорий и их содержании в специально обустроенных тайных тюрьмах. Есть сведения о применении к похищенным пыток, а также оказания морального воздействия. С целью оказать воздействие на активистов Донецкой народной республики", - сказала Морозова.

https://ria.ru/20220421/kupyansk-1784811899.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины