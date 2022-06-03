https://ria.ru/20220603/pokhischenie-1792868439.html
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.06.2022
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен
Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:05
2022-06-03T13:05
2022-06-03T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы пригласили вас (СМИ - ред.), чтобы придать огласке вопиющие факты похищения родственников военнослужащих и должностных лиц Донецкой народной республики, проживающих на территории Украины. С начала специальной операции к нам поступает информация о похищении граждан указанных категорий и их содержании в специально обустроенных тайных тюрьмах. Есть сведения о применении к похищенным пыток, а также оказания морального воздействия. С целью оказать воздействие на активистов Донецкой народной республики", - сказала Морозова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен
Омбудсмен Морозова: СБУ с начала спецоперации похищает родственников военных из ДНР