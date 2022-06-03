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СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/pokhischenie-1792868439.html
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.06.2022
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен
Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:05
2022-06-03T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы пригласили вас (СМИ - ред.), чтобы придать огласке вопиющие факты похищения родственников военнослужащих и должностных лиц Донецкой народной республики, проживающих на территории Украины. С начала специальной операции к нам поступает информация о похищении граждан указанных категорий и их содержании в специально обустроенных тайных тюрьмах. Есть сведения о применении к похищенным пыток, а также оказания морального воздействия. С целью оказать воздействие на активистов Донецкой народной республики", - сказала Морозова.
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, ситуация в днр и лнр, служба безопасности украины
13:05 03.06.2022
 
СБУ с февраля похищает родственников военных из ДНР, заявила омбудсмен

Омбудсмен Морозова: СБУ с начала спецоперации похищает родственников военных из ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Спецслужбы Украины с начала спецоперации похищают родственников военнослужащих Донецкой Народной Республики, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Мы пригласили вас (СМИ - ред.), чтобы придать огласке вопиющие факты похищения родственников военнослужащих и должностных лиц Донецкой народной республики, проживающих на территории Украины. С начала специальной операции к нам поступает информация о похищении граждан указанных категорий и их содержании в специально обустроенных тайных тюрьмах. Есть сведения о применении к похищенным пыток, а также оказания морального воздействия. С целью оказать воздействие на активистов Донецкой народной республики", - сказала Морозова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНРСлужба безопасности Украины
 
 
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