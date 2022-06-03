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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:27
2022-06-03T09:27
погода
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня до 15.00 в столице местами ожидаются грозы, дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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погода, москва, комплекс городского хозяйства москвы
09:27 03.06.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу до 15:00

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 15.00 в столице местами ожидаются грозы, дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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ПогодаМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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