https://ria.ru/20220603/pogoda-1792790616.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:27

2022-06-03T09:27

2022-06-03T09:27

погода

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратнее на улице из-за грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня до 15.00 в столице местами ожидаются грозы, дождь, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Также жителей столицы попросили быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

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погода, москва, комплекс городского хозяйства москвы