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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:57
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Кроме того, синоптик отметил, что ветер с юго-западного сменится на северо-западный и будет достигать 4-9 метров в секунду, но при грозе может стать порывистым.По словам Синенкова, атмосферное давление повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба - это немного выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
07:57 03.06.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу облачную погоду и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Люди отдыхают в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, в Москве плюс 20-22 градусов, в Московской области - от плюс 18 до 23 градусов", - сказал Синенков.
Кроме того, синоптик отметил, что ветер с юго-западного сменится на северо-западный и будет достигать 4-9 метров в секунду, но при грозе может стать порывистым.
По словам Синенкова, атмосферное давление повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба - это немного выше нормы.
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