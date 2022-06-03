https://ria.ru/20220603/pogoda-1792780137.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T07:57

2022-06-03T07:57

2022-06-03T07:57

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Кроме того, синоптик отметил, что ветер с юго-западного сменится на северо-западный и будет достигать 4-9 метров в секунду, но при грозе может стать порывистым.По словам Синенкова, атмосферное давление повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба - это немного выше нормы.

https://ria.ru/20220603/knigi-1791801586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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