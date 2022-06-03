https://ria.ru/20220603/pogoda-1792780137.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 03.06.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:57
2022-06-03T07:57
2022-06-03T07:57
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Кроме того, синоптик отметил, что ветер с юго-западного сменится на северо-западный и будет достигать 4-9 метров в секунду, но при грозе может стать порывистым.По словам Синенкова, атмосферное давление повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба - это немного выше нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков пообещал москвичам в пятницу облачную погоду и до 22 градусов тепла
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза и до 22 градусов тепла ожидают жителей Москвы в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, гроза, в Москве плюс 20-22 градусов, в Московской области - от плюс 18 до 23 градусов", - сказал Синенков.
Кроме того, синоптик отметил, что ветер с юго-западного сменится на северо-западный и будет достигать 4-9 метров в секунду, но при грозе может стать порывистым.
По словам Синенкова, атмосферное давление повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба - это немного выше нормы.