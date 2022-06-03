https://ria.ru/20220603/podderzhka-1792967516.html
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта). РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:54
2022-06-03T16:54
2022-06-03T16:54
экономика
глеб никитин
нижегородская область
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта)."Сейчас критический импорт очень важен", - сказал глава кабмина в пятницу на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.Премьер в целом поинтересовался, достаточно ли в Нижегородской области средств на "любые проблемы, связанные с льготным кредитованием".
https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792944701.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, глеб никитин, нижегородская область, михаил мишустин
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции
Мишустин заявил о важности поддержки импортеров приоритетной продукции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта).
"Сейчас критический импорт очень важен", - сказал глава кабмина в пятницу на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.
Премьер в целом поинтересовался, достаточно ли в Нижегородской области средств на "любые проблемы, связанные с льготным кредитованием".