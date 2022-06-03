https://ria.ru/20220603/podderzhka-1792967516.html

Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции

Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта). РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:54

2022-06-03T16:54

2022-06-03T16:54

экономика

глеб никитин

нижегородская область

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта)."Сейчас критический импорт очень важен", - сказал глава кабмина в пятницу на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.Премьер в целом поинтересовался, достаточно ли в Нижегородской области средств на "любые проблемы, связанные с льготным кредитованием".

https://ria.ru/20220603/tekhnologii-1792944701.html

нижегородская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, глеб никитин, нижегородская область, михаил мишустин