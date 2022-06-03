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Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции - РИА Новости, 03.06.2022
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Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта). РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:54
2022-06-03T16:54
экономика
глеб никитин
нижегородская область
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта)."Сейчас критический импорт очень важен", - сказал глава кабмина в пятницу на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.Премьер в целом поинтересовался, достаточно ли в Нижегородской области средств на "любые проблемы, связанные с льготным кредитованием".
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, михаил мишустин
16:54 03.06.2022
 
Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции

Мишустин заявил о важности поддержки импортеров приоритетной продукции

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции Цифровая индустрия промышленной России - 2022 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность поддержки импортеров приоритетной продукции (критического импорта).
"Сейчас критический импорт очень важен", - сказал глава кабмина в пятницу на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.
Мишустин напомнил, что в мае кабмин направил свыше 37 миллиардов рублей на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.
Премьер в целом поинтересовался, достаточно ли в Нижегородской области средств на "любые проблемы, связанные с льготным кредитованием".
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:14
Мишустин призвал быстрее решать вопросы по замене зарубежных IT-технологий
 
ЭкономикаГлеб НикитинНижегородская областьМихаил Мишустин
 
 
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