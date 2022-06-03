Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/peregovory-1792873529.html
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2022
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:01
2022-06-03T14:04
владимир путин
сенегал
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792869418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c4682a39279682d7f057ff4c72e247e.jpg
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.
сенегал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Назарова
Мария Назарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи
LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи
2022-06-03T14:01
true
PT10M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792869418_210:0:1650:1080_1920x0_80_0_0_b2cb2ce36b5bbd9bdafce7352ff78cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, видео, сенегал, африканский союз
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.
2022-06-03T14:01
true
PT10M03S
14:01 03.06.2022 (обновлено: 14:04 03.06.2022)
 

Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.
 
Владимир ПутинСенегалАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала