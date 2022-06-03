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Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2022
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:01
2022-06-03T14:01
2022-06-03T14:04
владимир путин
сенегал
африканский союз
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Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.
сенегал
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792869418_210:0:1650:1080_1920x0_80_0_0_b2cb2ce36b5bbd9bdafce7352ff78cb9.jpg
LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи
LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи
2022-06-03T14:01
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PT10M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео, сенегал, африканский союз
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.
2022-06-03T14:01
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PT10M03S
14:01 03.06.2022 (обновлено: 14:04 03.06.2022)
Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.