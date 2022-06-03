https://ria.ru/20220603/peregovory-1792873529.html

Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция

Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2022

Путин проводит переговоры с президентом Сенегала. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:01

2022-06-03T14:01

2022-06-03T14:04

владимир путин

сенегал

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792869418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c4682a39279682d7f057ff4c72e247e.jpg

Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом.

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Назарова

Мария Назарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи LIVE_Президенты России и Сенегала проводят переговоры в Сочи 2022-06-03T14:01 true PT10M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

владимир путин, видео, сенегал, африканский союз