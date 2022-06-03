https://ria.ru/20220603/peregovory-1792868148.html
Путин прилетел в Сочи на переговоры с председателем Африканского союза
Путин прилетел в Сочи на переговоры с председателем Африканского союза - РИА Новости, 03.06.2022
Путин прилетел в Сочи на переговоры с председателем Африканского союза
Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где проведет переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:04
2022-06-03T13:04
2022-06-03T14:10
в мире
владимир путин
россия
сенегал
африканский союз
дмитрий песков
маки салл
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где проведет переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканское отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия-Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется ввиду африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться", - рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Президент РФ Владимир Путин намерен детально разъяснить председателю Африканского союза, президенту Сенегала Маки Саллому ситуацию с зерном в морских портах Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто - реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайне мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220603/senegal-1792703391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, сенегал, африканский союз, дмитрий песков, маки салл, украина
13:04 03.06.2022 (обновлено: 14:10 03.06.2022)
Путин прилетел в Сочи на переговоры с председателем Африканского союза
Путин прилетел в Сочи на переговоры с председателем Африканского союза Маки Саллом
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где проведет переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканское отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия-Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется ввиду африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться", - рассказал Песков
, отвечая на вопросы журналистов.
Президент РФ Владимир Путин намерен детально разъяснить председателю Африканского союза, президенту Сенегала Маки Саллому ситуацию с зерном в морских портах Украины, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто - реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайне мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей", - сказал Песков.