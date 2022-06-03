https://ria.ru/20220603/patriarkh-1792950961.html
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:26
2022-06-03T16:26
2022-06-03T16:26
религия
в мире
русская православная церковь
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174093_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_37148c36de488038c3fee7909b3b8614.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствует.Ранее стало известно, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.Западные СМИ после заявлений Венгрии сообщили, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла.
https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174093_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_41c13f94db8d7a698f80b51920acdc3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, русская православная церковь, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза