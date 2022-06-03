https://ria.ru/20220603/patriarkh-1792950961.html

Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза

Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022

Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

2022-06-03T16:26

религия

в мире

русская православная церковь

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствует.Ранее стало известно, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.Западные СМИ после заявлений Венгрии сообщили, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791972426.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, русская православная церковь, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)