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Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220603/patriarkh-1792950961.html
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза - РИА Новости, 03.06.2022
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:26
2022-06-03T16:26
религия
в мире
русская православная церковь
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствует.Ранее стало известно, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.Западные СМИ после заявлений Венгрии сообщили, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла.
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в мире, русская православная церковь, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
16:26 03.06.2022
 
Патриарха Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не включили в новый список санкций Евросоюза

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России.
Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Имя предстоятеля РПЦ в списке отсутствует.
Ранее стало известно, что Венгрия выступила против того, чтобы патриарх Кирилл был включён в списки в рамках шестого пакета санкций. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
Западные СМИ после заявлений Венгрии сообщили, что Евросоюз отказался от введения санкций против патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 11:56
В МИД призвали ЕС молиться, чтобы патриарх Кирилл не ввел ответные санкции
 
РелигияВ миреРусская православная церковьСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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