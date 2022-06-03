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Бывший премьер Италии высказался против поставок вооружения Киеву

Бывший премьер Италии высказался против поставок вооружения Киеву - РИА Новости, 03.06.2022

Бывший премьер Италии высказался против поставок вооружения Киеву

Лидер входящего в правительственную коалицию Италии "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте высказался против новых поставок оружия Киеву и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:30

2022-06-03T12:30

2022-06-03T12:30

в мире

владимир путин

киев

украина

евросоюз

движение 5 звезд

италия

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РИМ, 3 июня – РИА Новости. Лидер входящего в правительственную коалицию Италии "Движения 5 звезд", бывший премьер-министр Джузеппе Конте высказался против новых поставок оружия Киеву и призвал сконцентрировать усилия на поиске дипломатического решения украинского кризиса."Наша позиция ясна: Италия должна сконцентрировать все усилия на мирном решении. Мы внесли вклад в виде трех поставок вооружений, и сейчас нам представляется, что наш вклад будет более ценен в дипломатическом плане", - заявил известный политик в пятницу в ходе встречи с журналистами информагентства Ansa в Риме."Мы должны вынудить всех, а не только стороны конфликта, находиться за столом переговоров до тех пор, пока не будет подписан достойный договор, предусматривающий прекращение боевых действий, вывод российских войск, достойное политическое решение", - подчеркнул экс-премьер.Конте также обратил внимание на то, что антироссийские санкции, а также увеличение военного бюджета Италии в связи с ситуацией на Украине, оказывают серьезное негативное воздействие на экономическую ситуацию в стране."Когда я встречался с (премьер-министром Марио) Драги по вопросу об увеличении военных расходов, я сказал, что просматривается драматическая экономическая ситуация с перспективой серьезной рецессии - от счетов на оплату коммунальных услуг до цен на продовольственные товары. У нас уже 12% трудящихся получают нищенские зарплаты. К тому же средний класс продолжает беднеть", - отметил он."Мы не должны по-прежнему думать, что наносим поражение России посредством санкций", - приводит Ansa слова экс-премьера.Ранее Конте от имени "Движения 5 звезд" неоднократно высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом, а также против поставок все более тяжелых вооружений Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта. В этой связи он пояснял, что его сторонники выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может служить для проведения контрнаступления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792845772.html

https://ria.ru/20220602/polsha-1792731261.html

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

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в мире, владимир путин, киев, украина, евросоюз, движение 5 звезд, италия