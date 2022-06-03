https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792769539.html

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США - РИА Новости, 03.06.2022

Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США

Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T02:42

2022-06-03T02:42

2022-06-03T03:02

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом и необходимо ужесточить контроль за его оборотом."Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются - и никогда таковыми не были", - подчеркнул он.Глава государства добавил, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер"."Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - указал Байден.

https://ria.ru/20220603/pokhorony-1792769274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша