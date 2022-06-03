https://ria.ru/20220603/oruzhie-1792769539.html
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США - РИА Новости, 03.06.2022
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США
Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом и... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:42
2022-06-03T02:42
2022-06-03T03:02
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом и необходимо ужесточить контроль за его оборотом."Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются - и никогда таковыми не были", - подчеркнул он.Глава государства добавил, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер"."Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - указал Байден.
https://ria.ru/20220603/pokhorony-1792769274.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
02:42 03.06.2022 (обновлено: 03:02 03.06.2022)
Байден призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в США
Президент США Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом и необходимо ужесточить контроль за его оборотом.
"Я уважаю культуру, традиции и озабоченности законных владельцев огнестрельного оружия. В то же время, как и все другие права, вторая поправка (к конституции) не является абсолютом", - сказал Байден в обращении к согражданам, посвященном мерам по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.
"Как и большинство других прав, права, которые дарует вторая поправка, не являются неограниченными. Не являются - и никогда таковыми не были", - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от ее руководства принятия "основанных на здравом смысле мер".
"Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием", - указал Байден.