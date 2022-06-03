01:07 03.06.2022 (обновлено: 09:25 03.06.2022)
Американского генерала испугало новое российское оружие
Американский генерал Ванхерк заявил об угрозе для США со стороны нового оружия России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, об этом, как передает газета Washington Times, заявил американский генерал Глен Ванхерк в ходе выступления перед конгрессом.
По словам генерала, являющегося главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил США (USNORTHCOM), соперники Вашингтона, включая Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое "угрожает США". При этом Россию он назвал главной военной угрозой территории Соединенных Штатов.
По словам Ванхерка, ранее Москва поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности (вероятно, имеются в виду межконтинентальной ракеты. — Прим. ред.). Беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые "могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России".
По утверждению генерала, представляет угрозу и развертывание Россией подводных лодок класса "Ясень".
Ванхерк предупредил, что подчиненные ему управления стоят "перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории". "Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать", — пожаловался он.
Как ранее заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями.