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Американского генерала испугало новое российское оружие - РИА Новости, 03.06.2022
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Американского генерала испугало новое российское оружие
Американского генерала испугало новое российское оружие - РИА Новости, 03.06.2022
Американского генерала испугало новое российское оружие
Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, об этом, как передает газета Washington Times, заявил американский генерал Глен... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T01:07
2022-06-03T09:25
в мире
россия
китай
сша
norad
вооруженные силы сша
анатолий антонов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, об этом, как передает газета Washington Times, заявил американский генерал Глен Ванхерк в ходе выступления перед конгрессом.По словам генерала, являющегося главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил США (USNORTHCOM), соперники Вашингтона, включая Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое "угрожает США". При этом Россию он назвал главной военной угрозой территории Соединенных Штатов.По словам Ванхерка, ранее Москва поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности (вероятно, имеются в виду межконтинентальной ракеты. — Прим. ред.). Беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые "могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России".По утверждению генерала, представляет угрозу и развертывание Россией подводных лодок класса "Ясень".Ванхерк предупредил, что подчиненные ему управления стоят "перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории". "Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать", — пожаловался он.Как ранее заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями.
https://ria.ru/20220603/ssha-1792763196.html
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в мире, россия, китай, сша, norad, вооруженные силы сша, анатолий антонов
01:07 03.06.2022 (обновлено: 09:25 03.06.2022)
 
Американского генерала испугало новое российское оружие

Американский генерал Ванхерк заявил об угрозе для США со стороны нового оружия России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Новое российское оружие представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, об этом, как передает газета Washington Times, заявил американский генерал Глен Ванхерк в ходе выступления перед конгрессом.
По словам генерала, являющегося главой Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования Вооруженных сил США (USNORTHCOM), соперники Вашингтона, включая Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое "угрожает США". При этом Россию он назвал главной военной угрозой территории Соединенных Штатов.
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По словам Ванхерка, ранее Москва поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности (вероятно, имеются в виду межконтинентальной ракеты. — Прим. ред.). Беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые "могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России".
По утверждению генерала, представляет угрозу и развертывание Россией подводных лодок класса "Ясень".
Ванхерк предупредил, что подчиненные ему управления стоят "перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории". "Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать", — пожаловался он.
Как ранее заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, США хотели бы ограничить применение стратегических российских вооружений — носителя беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" и межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам Антонова, ему говорят об этом на многочисленных встречах в том числе представители академических кругов. Они хотят ввести подобные положения в проекты будущих соглашений по контролю за вооружениями.
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В миреРоссияКитайСШАNORADВооруженные силы СШААнатолий Антонов
 
 
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