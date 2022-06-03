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Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 03.06.2022
Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78,2% граждан, свое доверие непосредственно ему выразили 81% россиян, об этом свидетельствуют... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:49
2022-06-03T12:49
2022-06-03T12:49
вциом
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 78,2% граждан, свое доверие непосредственно ему выразили 81% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В рамках исследования россиянам предложили выбрать из списка государственный орган, деятельность которого они одобряют. Так, 78,2% респондентов с 23 по 29 мая 2022 года выразили поддержку президенту. На вопрос о прямом доверии Владимиру Путину положительный ответ дал 81% россиян.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 23 по 29 мая 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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вциом, общество, владимир путин, россия
Более 78 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Опрос ВЦИОМ показал, что 78,2 процента доверяют президенту России Владимиру Путину