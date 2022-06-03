https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1793018796.html

Молдавская оппозиция выступила против приобретения западного оружия

Молдавская оппозиция выступила против приобретения западного оружия - РИА Новости, 03.06.2022

Молдавская оппозиция выступила против приобретения западного оружия

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) подвергла критике заявления президента Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы о необходимости... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:45

2022-06-03T18:45

2022-06-03T18:47

лиз трасс

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 июня – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПСРМ) подвергла критике заявления президента Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы о необходимости приобретения у западных партнеров вооружение для национальной армии.Ранее глава республики заявила, что молдавской армии не помешает оружие, которое могли бы поставить стране блок НАТО и Европейский союз, на случай вероятной атаки извне, а председатель правительства сообщила, что Кишинев ведет дискуссии о возможном приобретении летального оружия."Молдове нужна дипломатия, а не оружие. Нет ничего удивительного в желании главы государства позаботиться об обмундировании наших солдат. Удивляет и пугает наших сограждан тот факт, что эти заявления, лишь верхушка всего айсберга, произносятся на фоне того, что Кишинёв "практически прервал" политические контакты с Российской Федерацией, как это подтвердил министр иностранных дел Нику Попеску", - написала в пятницу в соцсетях экс-вице-премьер по реинтеграции, член Исполнительного комитета ПСРМ Ольга Чеботарь.По ее словам, власти страны, размышляя над вопросами безопасности, упускают из виду дипломатический диалог с разными партнерами, в том числе на Евразийском направлении. "Молдавии непростительно дорого обходится надменное дистанцирование от традиционных партнеров, когда власть демонстрирует, что нас интересует только рынок сбыта, а остальное даже не обсуждается", - отметила Чеботарь.По ее словам, глобализация привела к заметному умножению связей между странами, подчас, с противоречивыми последствиями. "Не отрицая преимуществ и выгод, которые получает Молдавия от участия в процессах глобализации, не нужно забывать о том, какая ответственность лежит на тех, кто ведёт нашу страну в сложные сети международных систем", - считает политик.Чеботарь подчеркнула, что в свете последних заявлений руководства страны жители республики не чувствуют себя в безопасности. "Нужно ли понимать, что стратегия обеспечения безопасности Молдовы, нас с вами, сводится к надежде, что наша маленькая армия, вооруженная подаренным оружием, сможет противостоять какой бы то ни было агрессии? Стоит ли надеяться, что сам факт наличия у Молдовы обмундированной армии сдержит какого бы то ни было актора от силового вторжения на нашу территорию от греха подальше? Достаточно ли сделала действующая власть для того, чтобы предотвратить и не допустить риски эскалации ситуации на нашей территории?" – спрашивает политик.Чеботарь подчеркнула, что жители Молдавии ждут от руководства иных шагов - дипломатических, прагматичных, реалистичных. "В интересах государства было бы правильно развернуть наши усилия в сторону многовекторности, взвешенной внешней политики и соблюдению нейтралитета" – подытожила представитель оппозиции.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791801373.html

https://ria.ru/20220523/vooruzhenie-1790081001.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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лиз трасс, молдавия, кишинев, шарль мишель, андрей руденко, россия, евросовет, псрм, нато, в мире