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Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/obstrel-1792973951.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов"
Украинские войска выпустили в пятницу 20 снарядов из РСЗО "Град" по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:07
2022-06-03T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 20 снарядов из РСЗО "Град" по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.15 с направления н.п. Лоскутовка по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 ( 20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
17:07 03.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов"

Украинские войска выпустили 20 снарядов из "Градов" по Первомайску в ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайск
Указатель на выезде из города Первомайск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 20 снарядов из РСЗО "Град" по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.15 с направления н.п. Лоскутовка по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 ( 20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
17:02Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка из "Града"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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