https://ria.ru/20220603/obstrel-1792973951.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.06.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР из "Градов"

Украинские войска выпустили в пятницу 20 снарядов из РСЗО "Град" по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:07

2022-06-03T17:07

2022-06-03T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 20 снарядов из РСЗО "Град" по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.15 с направления н.п. Лоскутовка по н.п. Первомайск с применением РСЗО БМ-21 ( 20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/obstrel-1792971473.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины