https://ria.ru/20220603/obstrel-1792968830.html

ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак

ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак - РИА Новости, 03.06.2022

ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак

Украинские войска в пятницу снова обстреляли Байрак и Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:57

2022-06-03T16:57

2022-06-03T16:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

горловка

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775783072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_046ec65c9cffdf9118f1ce9388064d1f.jpg

ДОНЕЦК, 3 июня - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли Байрак и Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Майорск - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 15.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/naemnik-1792902008.html

горловка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, горловка, украина, россия, ситуация в днр и лнр