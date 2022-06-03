Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/obstrel-1792968830.html
ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак
ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак - РИА Новости, 03.06.2022
ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак
Украинские войска в пятницу снова обстреляли Байрак и Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:57
2022-06-03T16:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
горловка
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775783072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_046ec65c9cffdf9118f1ce9388064d1f.jpg
ДОНЕЦК, 3 июня - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли Байрак и Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Майорск - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 15.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/naemnik-1792902008.html
горловка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775783072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffb21012825e9bba262e7c06af31279d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, горловка, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:57 03.06.2022
 
ВСУ вновь обстреляли Горловку и Байрак

ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Байрак из "Градов"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 июня - РИА Новости. Украинские войска в пятницу снова обстреляли Байрак и Горловку в Донецкой Народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Майорск - н.п. Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 15.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Центр хорватской столицы Загреба - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
14:26Специальная военная операция на Украине
На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреГорловкаУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала