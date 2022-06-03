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Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/obstrel-1792828704.html
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Байрак и поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в городе Горловка в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:37
2022-06-03T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Байрак и поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в городе Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились с 9.50 (время совпадает с мск) по 10.20 из населенных пунктов Новолуганское и Шумы. По Байраку выпустили пять мин калибром 82 миллиметра, по шахте имени Гагарина в Горловке четыре мины калибром 82 миллиметра, а поселок шахты 6/7 был обстрелян тремя гранатами из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/dnr-1792826956.html
донецкая народная республика
горловка
россия
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в мире, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
11:37 03.06.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР

В СЦКК ДНР заявили, что украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Байрак и поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в городе Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились с 9.50 (время совпадает с мск) по 10.20 из населенных пунктов Новолуганское и Шумы. По Байраку выпустили пять мин калибром 82 миллиметра, по шахте имени Гагарина в Горловке четыре мины калибром 82 миллиметра, а поселок шахты 6/7 был обстрелян тремя гранатами из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия.
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
11:33Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР установили полный контроль над 224 населенными пунктами
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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