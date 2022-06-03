Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак в ДНР
В СЦКК ДНР заявили, что украинские войска за полчаса обстреляли Горловку и Байрак
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли населенный пункт Байрак и поселки шахты имени Гагарина и шахты 6/7 в городе Горловка в Донецкой народной республике, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, обстрелы проводились с 9.50 (время совпадает с мск) по 10.20 из населенных пунктов Новолуганское и Шумы. По Байраку выпустили пять мин калибром 82 миллиметра, по шахте имени Гагарина в Горловке четыре мины калибром 82 миллиметра, а поселок шахты 6/7 был обстрелян тремя гранатами из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.