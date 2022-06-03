"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области
"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Специалисты госкорпорации "ВЭБ.РФ" намерены рассмотреть возможности для развития общего и среднего профессионального образования в Мурманской области в связи с тем, что рынок труда в регионе динамично развивается, сказал журналистам председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, который находится с рабочей поездкой в регионе.
"Мы отдельно хотим посмотреть, чем мы можем помочь в развитии общего образования и специального профессионального среднего образования в Мурманске. Это компетенция, которую "ВЭБ.РФ" сейчас развивает, у нас есть отдельная ответственность перед президентом по строительству школ в рамках государственно-частного партнерства. Возможно, мы увидим новые для себя проекты в сфере специального среднего профессионального образования", - сказал Шувалов.
Он отметил, что в связи с реализацией крупных проектов в регионе рынок труда в Мурманской области будет развиваться. "Мы надеемся, что новые проекты, которые здесь появятся, обеспечат интерес не только для тех молодых людей, которые здесь живут – (желание) остаться, но и обеспечат приток новой рабочей силы. Для них должна быть возможность совершенствовать свои профессиональные навыки", - считает глава госкорпорации.
По его мнению, необходимо создать разветвленную систему профессионального образования, которая будет базироваться не только на действующих в регионе университетах, но и на современных колледжах и школах технического образования.