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"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области - РИА Новости, 03.06.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220603/obrazovanie-1792970675.html
"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области
"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области - РИА Новости, 03.06.2022
"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области
Специалисты госкорпорации "ВЭБ.РФ" намерены рассмотреть возможности для развития общего и среднего профессионального образования в Мурманской области в связи с... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:00
2022-06-03T17:00
мурманская область
мурманская область
мурманск
общество
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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Специалисты госкорпорации "ВЭБ.РФ" намерены рассмотреть возможности для развития общего и среднего профессионального образования в Мурманской области в связи с тем, что рынок труда в регионе динамично развивается, сказал журналистам председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, который находится с рабочей поездкой в регионе."Мы отдельно хотим посмотреть, чем мы можем помочь в развитии общего образования и специального профессионального среднего образования в Мурманске. Это компетенция, которую "ВЭБ.РФ" сейчас развивает, у нас есть отдельная ответственность перед президентом по строительству школ в рамках государственно-частного партнерства. Возможно, мы увидим новые для себя проекты в сфере специального среднего профессионального образования", - сказал Шувалов.Он отметил, что в связи с реализацией крупных проектов в регионе рынок труда в Мурманской области будет развиваться. "Мы надеемся, что новые проекты, которые здесь появятся, обеспечат интерес не только для тех молодых людей, которые здесь живут – (желание) остаться, но и обеспечат приток новой рабочей силы. Для них должна быть возможность совершенствовать свои профессиональные навыки", - считает глава госкорпорации.По его мнению, необходимо создать разветвленную систему профессионального образования, которая будет базироваться не только на действующих в регионе университетах, но и на современных колледжах и школах технического образования.
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мурманская область, мурманск, общество
17:00 03.06.2022
 
"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области

"ВЭБ.РФ" намерен помогать в развитии сферы образования в Мурманской области

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
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МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Специалисты госкорпорации "ВЭБ.РФ" намерены рассмотреть возможности для развития общего и среднего профессионального образования в Мурманской области в связи с тем, что рынок труда в регионе динамично развивается, сказал журналистам председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, который находится с рабочей поездкой в регионе.
"Мы отдельно хотим посмотреть, чем мы можем помочь в развитии общего образования и специального профессионального среднего образования в Мурманске. Это компетенция, которую "ВЭБ.РФ" сейчас развивает, у нас есть отдельная ответственность перед президентом по строительству школ в рамках государственно-частного партнерства. Возможно, мы увидим новые для себя проекты в сфере специального среднего профессионального образования", - сказал Шувалов.
Он отметил, что в связи с реализацией крупных проектов в регионе рынок труда в Мурманской области будет развиваться. "Мы надеемся, что новые проекты, которые здесь появятся, обеспечат интерес не только для тех молодых людей, которые здесь живут – (желание) остаться, но и обеспечат приток новой рабочей силы. Для них должна быть возможность совершенствовать свои профессиональные навыки", - считает глава госкорпорации.
По его мнению, необходимо создать разветвленную систему профессионального образования, которая будет базироваться не только на действующих в регионе университетах, но и на современных колледжах и школах технического образования.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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