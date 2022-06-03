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Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности - РИА Новости, 03.06.2022
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Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности - РИА Новости, 03.06.2022
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:34
2022-06-03T12:34
в мире
россия
норвегия
осло
москва
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линии в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. В ходе состоявшегося 31 мая заседания профильной комиссии норвежской стороне было объявлено о заморозке дальнейшей работы и реализации проектов в рамках двусторонних договоренностей", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
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россия
норвегия
осло
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в мире, россия, норвегия, осло, москва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз
12:34 03.06.2022
 
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Захарова: Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линии в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. В ходе состоявшегося 31 мая заседания профильной комиссии норвежской стороне было объявлено о заморозке дальнейшей работы и реализации проектов в рамках двусторонних договоренностей", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
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В миреРоссияНорвегияОслоМоскваУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвросоюз
 
 
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