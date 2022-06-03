https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности - РИА Новости, 03.06.2022

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности

Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:34

2022-06-03T12:34

2022-06-03T12:34

в мире

россия

норвегия

осло

москва

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности в связи с занятой Осло антироссийской позицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с занятой Королевством Норвегия недружественной линии в отношении нашей страны после начала специальной военной операции на Украине, присоединением Осло к антироссийским санкциям Евросоюза и попыткам оказать экономическое и политическое давление на нашу страну было принято решение о приостановке сотрудничества с Норвегией в сфере ядерной и радиационной безопасности. В ходе состоявшегося 31 мая заседания профильной комиссии норвежской стороне было объявлено о заморозке дальнейшей работы и реализации проектов в рамках двусторонних договоренностей", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

https://ria.ru/20220530/norvegiya-1791763464.html

россия

норвегия

осло

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, норвегия, осло, москва, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евросоюз