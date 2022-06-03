https://ria.ru/20220603/nochgeografii-1792667512.html
В России пройдет "Ночь географии"
В России пройдет "Ночь географии" - РИА Новости, 03.06.2022
В России пройдет "Ночь географии"
Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:35
2022-06-03T14:35
2022-06-03T14:35
туризм
русское географическое общество
московский планетарий
москвариум
россия
география
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792625262_0:309:2762:1863_1920x0_80_0_0_4a2bfa9147c12b24ac60fb7f1f3de986.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества."Традиционно летом после сдачи экзаменов и перед началом сезона практик и экспедиций студенты-географы устраивают неформальные встречи, — отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов. — Мы решили поделиться этой традицией и приобщить к ней широкий круг людей. Наша миссия — повысить интерес не только к географии, но и к своему Отечеству".В этом году мероприятия запланированы в 72 регионах РФ и 18 странах мира. В программе — наблюдения за астрономическими явлениями вместе с учеными, сплавы по рекам, научно-популярные лекции, викторины и мастер-классы."Проект дает уникальную возможность посетить музеи и заповедники в вечернее и ночное время, когда обычно они закрыты", — рассказали в пресс-службе.Ключевые темы акции — многообразие культур, фольклор и география народно-художественных промыслов России. К участию присоединится Российский этнографический музей, Московский планетарий, Всероссийский музей декоративного искусства, "Москвариум", Зоологический музей, парк "Царицыно".
https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792625262_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_35e31f9c7cede6221c43aca4532eea81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русское географическое общество, московский планетарий, москвариум, россия, география, новости - туризм, туризм, туристы, культура, музеи
В России пройдет "Ночь географии"
Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщает РГО
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.
"Традиционно летом после сдачи экзаменов и перед началом сезона практик и экспедиций студенты-географы устраивают неформальные встречи, — отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов. — Мы решили поделиться этой традицией и приобщить к ней широкий круг людей. Наша миссия — повысить интерес не только к географии, но и к своему Отечеству".
В этом году мероприятия запланированы в 72 регионах РФ и 18 странах мира. В программе — наблюдения за астрономическими явлениями вместе с учеными, сплавы по рекам, научно-популярные лекции, викторины и мастер-классы.
"Проект дает уникальную возможность посетить музеи и заповедники в вечернее и ночное время, когда обычно они закрыты", — рассказали в пресс-службе.
Ключевые темы акции — многообразие культур, фольклор и география народно-художественных промыслов России. К участию присоединится Российский этнографический музей, Московский планетарий, Всероссийский музей декоративного искусства, "Москвариум", Зоологический музей, парк "Царицыно".