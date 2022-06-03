https://ria.ru/20220603/nochgeografii-1792667512.html

В России пройдет "Ночь географии"

В России пройдет "Ночь географии" - РИА Новости, 03.06.2022

В России пройдет "Ночь географии"

Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:35

2022-06-03T14:35

2022-06-03T14:35

туризм

русское географическое общество

московский планетарий

москвариум

россия

география

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792625262_0:309:2762:1863_1920x0_80_0_0_4a2bfa9147c12b24ac60fb7f1f3de986.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества."Традиционно летом после сдачи экзаменов и перед началом сезона практик и экспедиций студенты-географы устраивают неформальные встречи, — отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов. — Мы решили поделиться этой традицией и приобщить к ней широкий круг людей. Наша миссия — повысить интерес не только к географии, но и к своему Отечеству".В этом году мероприятия запланированы в 72 регионах РФ и 18 странах мира. В программе — наблюдения за астрономическими явлениями вместе с учеными, сплавы по рекам, научно-популярные лекции, викторины и мастер-классы."Проект дает уникальную возможность посетить музеи и заповедники в вечернее и ночное время, когда обычно они закрыты", — рассказали в пресс-службе.Ключевые темы акции — многообразие культур, фольклор и география народно-художественных промыслов России. К участию присоединится Российский этнографический музей, Московский планетарий, Всероссийский музей декоративного искусства, "Москвариум", Зоологический музей, парк "Царицыно".

https://ria.ru/20220531/turizm-1792105795.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

русское географическое общество, московский планетарий, москвариум, россия, география, новости - туризм, туризм, туристы, культура, музеи