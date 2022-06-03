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В России пройдет "Ночь географии" - РИА Новости, 03.06.2022
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Туризм
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В России пройдет "Ночь географии"
В России пройдет "Ночь географии" - РИА Новости, 03.06.2022
В России пройдет "Ночь географии"
Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:35
2022-06-03T14:35
туризм
русское географическое общество
московский планетарий
москвариум
россия
география
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества."Традиционно летом после сдачи экзаменов и перед началом сезона практик и экспедиций студенты-географы устраивают неформальные встречи, — отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов. — Мы решили поделиться этой традицией и приобщить к ней широкий круг людей. Наша миссия — повысить интерес не только к географии, но и к своему Отечеству".В этом году мероприятия запланированы в 72 регионах РФ и 18 странах мира. В программе — наблюдения за астрономическими явлениями вместе с учеными, сплавы по рекам, научно-популярные лекции, викторины и мастер-классы."Проект дает уникальную возможность посетить музеи и заповедники в вечернее и ночное время, когда обычно они закрыты", — рассказали в пресс-службе.Ключевые темы акции — многообразие культур, фольклор и география народно-художественных промыслов России. К участию присоединится Российский этнографический музей, Московский планетарий, Всероссийский музей декоративного искусства, "Москвариум", Зоологический музей, парк "Царицыно".
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русское географическое общество, московский планетарий, москвариум, россия, география, новости - туризм, туризм, туристы, культура, музеи
14:35 03.06.2022
 
В России пройдет "Ночь географии"

Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщает РГО

© Предоставлено пресс-службой РГОУчастники акции "Ночь географии"
Участники акции Ночь географии
© Предоставлено пресс-службой РГО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Акция "Ночь географии" пройдет в России и за рубежом с 3 по 5 июня, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.
"Традиционно летом после сдачи экзаменов и перед началом сезона практик и экспедиций студенты-географы устраивают неформальные встречи, — отметил первый вице-президент РГО, академик Николай Касимов. — Мы решили поделиться этой традицией и приобщить к ней широкий круг людей. Наша миссия — повысить интерес не только к географии, но и к своему Отечеству".
В этом году мероприятия запланированы в 72 регионах РФ и 18 странах мира. В программе — наблюдения за астрономическими явлениями вместе с учеными, сплавы по рекам, научно-популярные лекции, викторины и мастер-классы.
"Проект дает уникальную возможность посетить музеи и заповедники в вечернее и ночное время, когда обычно они закрыты", — рассказали в пресс-службе.
Ключевые темы акции — многообразие культур, фольклор и география народно-художественных промыслов России. К участию присоединится Российский этнографический музей, Московский планетарий, Всероссийский музей декоративного искусства, "Москвариум", Зоологический музей, парк "Царицыно".
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