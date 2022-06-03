https://ria.ru/20220603/nikolaev-1792764127.html

Минобороны опубликовало документы об освобождении Николаева в 1944 году

Минобороны опубликовало документы об освобождении Николаева в 1944 году - РИА Новости, 03.06.2022

Минобороны опубликовало документы об освобождении Николаева в 1944 году

Минобороны России запустило новый исторический раздел, посвященный освобождению города Николаева от немецко-фашистских захватчиков — "Шагнувшие в бессмертие:... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T00:25

2022-06-03T00:25

2022-06-03T10:46

николаев (украина)

россия

одесская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792807147_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_5893757f3deed42657b0eefa6616ab91.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Минобороны России запустило новый исторический раздел, посвященный освобождению города Николаева от немецко-фашистских захватчиков — "Шагнувшие в бессмертие: героический Николаевский десант".Одним из важнейших эпизодов битвы за Правобережную Украину стала Одесская наступательная операция 1944 года. В ходе нее советские войска, продвинувшись на 180 километров, освободили от фашистских оккупантов Николаевскую и Одесскую области, а также значительную часть Молдавии.В новом разделе опубликованы журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, материалы о жизни николаевцев в период немецко-фашистской оккупации, а также подробный отчет о героическом и легендарном Николаевском десанте. Также приведены учетные карточки воинских захоронений и мемориалов Николаева, наградные материалы похороненных в них советских воинов и другие документы.В ходе освобождения Николаева в тыл противника высадился отряд десантников старшего лейтенанта Константина Ольшанского, который смог перерезать коммуникации немцев и, сдерживая в течение нескольких дней десятикратно превосходящего противника, отвлек силы немцев от фронта. Для участия в операции из состава 384-го отдельного батальона морской пехоты вызвались добровольцами 55 военнослужащих. В отряд также вошли десять саперов, два связиста и проводник из числа местных рыбаков. Все морпехи, участвовавшие в задании, были удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство из них — посмертно.В разделе опубликован отчет о боевых действиях 384-го отдельного батальона морской пехоты по освобождению города Николаева, который в деталях описывает замысел и ход десантной операции. К нему прилагаются приказы штаба подразделения, схемы боевых действий отряда, а также акт расследования подвига десантников, в котором говорится про один из тяжелейших моментов, когда моряки дали клятву сражаться до последнего.В документе также сообщается: "Отряд в 00:00 часов 26 марта высадился на берег, не обнаружив себя. В течение двух суток отряд героически дрался с немецко-фашистскими захватчиками. Противник стянул до полка пехоты, артиллерию, минометы, огнеметы и начал штурм, но герои-моряки продолжали неравную борьбу. Они отбили 18 атак врага, уничтожили до 700 солдат и офицеров, облегчили тем самым успешное наступление Красной Армии и взятие города Николаев".В честь подвига в Николаеве на пересечении Адмиральской и Советской (ныне Соборной) улиц было обустроено воинское захоронение — сквер Десантников, учетная карточка которого опубликована в разделе. Там похоронены моряки-десантники, а также проводник отряда из местных рыбаков. Надгробные плиты комплекса сделаны из гранита и выстроены в П-образный ряд, посреди которого стоит горизонтальная стела со звездой Героя Советского Союза. Перед ней горит Вечный огонь.Кроме этой могилы, в Николаеве находятся другие воинские захоронения освободителей города. Крупнейшее из них расположено на старом городском кладбище на улице Степовой. Здесь похоронены 1250 бойцов и командиров Красной Армии.В других архивных материалах рассказано о построенных фашистами в Николаевской области концлагерях. Во время оккупации гитлеровцы не щадили никого — ни детей, ни стариков, ни еврейское население. Тех, кто был способен работать, угоняли в рабство в концлагеря. Всего за время оккупации нацисты уничтожили в области не менее 75 тысяч мирных жителей и более 30 тысяч военнопленных, при этом население самого Николаева сократилось втрое.В опубликованном донесении в ГлавПУРККА от 31 марта 1944 года приведены свидетельства фашистских преступлений: "В бывшем морском госпитале немцы устроили концлагерь. Сюда сгонялись пленные красноармейцы, городские жители, а также граждане, эвакуированные из других городов, — все те, кто неугоден был немецким захватчикам. Немногим отсюда удалось выйти живыми. Около пяти тысяч трупов советских граждан закопано в районе морского госпиталя. Массовое уничтожение советских граждан гитлеровцы производили также в районе аэродрома за Ингульским мостом. За два с половиной года оккупации немцы расстреляли здесь около 25 тысяч советских граждан".О том, какая атмосфера царила в только что освобожденном городе, рассказано в историческом формуляре 902-го стрелкового Берлинского ордена Кутузова полка: "Николаев после трех лет кровавого владычества захватчиков снова стал нашим – советским. Невозможно описать потрясающие трогательные оценки встреч с жителями города, для которых приход Красной Армии означал конец фашисткой каторге. Широко распахнулись двери навстречу долгожданным желанным гостям. Не было конца расспросам и рассказам людей, в глазах которых светилась непередаваемая радость и отражалась скорбь пережитого горя и страданий. Материнская забота о "сыночках" не знала предела. В каждой квартире кипели котлы с горячей водой".Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Николаева, о зверствах фашистов в отношении горожан, о подвигах советских воинов-освободителей направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784820773.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

николаев (украина)

россия

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

николаев (украина), россия, одесская область, общество