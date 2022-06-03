Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России
Эксперт Колобанов: нефтяное эмбарго может заставить российские компании увеличивать скидки
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Поиск новых покупателей для российской нефти после введения эмбарго на поставки в европейские страны может заставить экспортеров увеличивать скидки на нее, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
"Сложности с реализацией нефти приводят к снижению (дисконту) цен на российское сырье по сравнению с "нормальными" отличиями в ценах между сортами нефти, связанными с их качеством. Уже сейчас скидки на нефть сорта Urals оставляют порядка 35 долларов за баррель, и в перспективе эта цифра может несколько увеличиться. Возможности "серого" импорта (морская перегрузка с танкера на танкер и т. п.) или смешивания с другими нефтями также подразумевают скидку к "нормальной" цене", - сказал агентству Колобанов.
Эксперт отметил, что поиск новых покупателей за пределами Европы и организация поставок займет определенное время, в течение которого будет наблюдаться затоваривание портов отгрузки, ориентированных на европейских потребителей, что может по цепочке привести к остановке ряда добывающих мощностей в России.
При этом использование портов Балтики для поставки нефти и нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанский регион существенно увеличит транспортные затраты, которые придется взять на себя российским экспортерам.
Однако, добавил Колобанов, отчисления в бюджет привязаны к мировым ценам на нефть, и их рост сможет частично компенсировать перечисленные потери. "Ну и, конечно, в среднесрочной перспективе риски неопределённости поставок снизятся, что позволит стабилизировать логистику и производственный процесс по сравнению с существующей ситуацией", - заключил эксперт.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.