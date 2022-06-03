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Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России - РИА Новости, 03.06.2022
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Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России
Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России - РИА Новости, 03.06.2022
Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России
Поиск новых покупателей для российской нефти после введения эмбарго на поставки в европейские страны может заставить экспортеров увеличивать скидки на нее,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:47
2022-06-03T17:47
экономика
россия
европа
украина
евросоюз
urals
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Поиск новых покупателей для российской нефти после введения эмбарго на поставки в европейские страны может заставить экспортеров увеличивать скидки на нее, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов."Сложности с реализацией нефти приводят к снижению (дисконту) цен на российское сырье по сравнению с "нормальными" отличиями в ценах между сортами нефти, связанными с их качеством. Уже сейчас скидки на нефть сорта Urals оставляют порядка 35 долларов за баррель, и в перспективе эта цифра может несколько увеличиться. Возможности "серого" импорта (морская перегрузка с танкера на танкер и т. п.) или смешивания с другими нефтями также подразумевают скидку к "нормальной" цене", - сказал агентству Колобанов.Эксперт отметил, что поиск новых покупателей за пределами Европы и организация поставок займет определенное время, в течение которого будет наблюдаться затоваривание портов отгрузки, ориентированных на европейских потребителей, что может по цепочке привести к остановке ряда добывающих мощностей в России.При этом использование портов Балтики для поставки нефти и нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанский регион существенно увеличит транспортные затраты, которые придется взять на себя российским экспортерам.Однако, добавил Колобанов, отчисления в бюджет привязаны к мировым ценам на нефть, и их рост сможет частично компенсировать перечисленные потери. "Ну и, конечно, в среднесрочной перспективе риски неопределённости поставок снизятся, что позволит стабилизировать логистику и производственный процесс по сравнению с существующей ситуацией", - заключил эксперт.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
https://ria.ru/20220603/bayden-1792766824.html
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экономика, россия, европа, украина, евросоюз, urals, санкции в отношении россии
17:47 03.06.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях нефтяного эмбарго для России

Эксперт Колобанов: нефтяное эмбарго может заставить российские компании увеличивать скидки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Поиск новых покупателей для российской нефти после введения эмбарго на поставки в европейские страны может заставить экспортеров увеличивать скидки на нее, прокомментировал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
"Сложности с реализацией нефти приводят к снижению (дисконту) цен на российское сырье по сравнению с "нормальными" отличиями в ценах между сортами нефти, связанными с их качеством. Уже сейчас скидки на нефть сорта Urals оставляют порядка 35 долларов за баррель, и в перспективе эта цифра может несколько увеличиться. Возможности "серого" импорта (морская перегрузка с танкера на танкер и т. п.) или смешивания с другими нефтями также подразумевают скидку к "нормальной" цене", - сказал агентству Колобанов.
Эксперт отметил, что поиск новых покупателей за пределами Европы и организация поставок займет определенное время, в течение которого будет наблюдаться затоваривание портов отгрузки, ориентированных на европейских потребителей, что может по цепочке привести к остановке ряда добывающих мощностей в России.
При этом использование портов Балтики для поставки нефти и нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанский регион существенно увеличит транспортные затраты, которые придется взять на себя российским экспортерам.
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Однако, добавил Колобанов, отчисления в бюджет привязаны к мировым ценам на нефть, и их рост сможет частично компенсировать перечисленные потери. "Ну и, конечно, в среднесрочной перспективе риски неопределённости поставок снизятся, что позволит стабилизировать логистику и производственный процесс по сравнению с существующей ситуацией", - заключил эксперт.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
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