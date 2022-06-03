https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html
Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России
Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России - РИА Новости, 03.06.2022
Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:54
2022-06-03T12:54
2022-06-03T12:54
экономика
россия
индия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России."Даже сегодня Европа покупает (российскую) нефть. Европа покупает газ. Я только что прочитал новый пакет санкций (в отношении России). Теперь пакет разработан таким образом, чтобы в нем учитывалось благосостояние населения (Европы)... Теперь, что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть... Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст", - заявил он на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе.Джайшанкар также отметил, что заявления о 9-кратном росте поставок нефти из России в Индию в этом году по сравнению с прошлым годом не полностью отражают ситуацию."(Поставки нефти) выросли в девять раз с очень малого объема поставок (из России). И это был очень малый объем поставок, потому что в то время рынки были более открытыми. Вы знаете, если страны Европы, Запада и Соединенные Штаты так обеспокоены (закупками нефти у России), почему они не допускают иранскую нефть на рынок? Почему они не допускают венесуэльскую нефть на рынок? Я имею в виду, что они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть, а потом говорят: "Хорошо, ребята, вы не должны выходить на рынок и предлагать своим людям лучшую сделку". Я не думаю, что это очень справедливый подход", - сказал он.В начале марта министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что закупки Индией нефти у России даже в случае их увеличения составят менее 1% от потребляемого страной топлива.
https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html
россия
индия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, европа
Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России
Глава МИД Индии Джайшанкар отверг обвинения в политизации закупок нефти в России
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России.
"Даже сегодня Европа
покупает (российскую) нефть. Европа покупает газ. Я только что прочитал новый пакет санкций (в отношении России
). Теперь пакет разработан таким образом, чтобы в нем учитывалось благосостояние населения (Европы)... Теперь, что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть... Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст", - заявил он на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе
.
Джайшанкар также отметил, что заявления о 9-кратном росте поставок нефти из России в Индию
в этом году по сравнению с прошлым годом не полностью отражают ситуацию.
"(Поставки нефти) выросли в девять раз с очень малого объема поставок (из России). И это был очень малый объем поставок, потому что в то время рынки были более открытыми. Вы знаете, если страны Европы, Запада и Соединенные Штаты так обеспокоены (закупками нефти у России), почему они не допускают иранскую нефть на рынок? Почему они не допускают венесуэльскую нефть на рынок? Я имею в виду, что они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть, а потом говорят: "Хорошо, ребята, вы не должны выходить на рынок и предлагать своим людям лучшую сделку". Я не думаю, что это очень справедливый подход", - сказал он.
В начале марта министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что закупки Индией нефти у России даже в случае их увеличения составят менее 1% от потребляемого страной топлива.