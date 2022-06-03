https://ria.ru/20220603/neft-1792863263.html

Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России

Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России - РИА Новости, 03.06.2022

Глава МИД Индии отверг обвинения в политизации закупок нефти в России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:54

2022-06-03T12:54

2022-06-03T12:54

экономика

россия

индия

европа

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар отклонил заявления в политизации закупок нефти в России."Даже сегодня Европа покупает (российскую) нефть. Европа покупает газ. Я только что прочитал новый пакет санкций (в отношении России). Теперь пакет разработан таким образом, чтобы в нем учитывалось благосостояние населения (Европы)... Теперь, что касается наших закупок нефти, мы не посылаем людей с предложением пойти и купить российскую нефть. Мы посылаем людей с просьбой купить нефть... Так что я не думаю, что стал бы придавать этому политический подтекст", - заявил он на международном форуме Globsec 2022 по безопасности в Братиславе.Джайшанкар также отметил, что заявления о 9-кратном росте поставок нефти из России в Индию в этом году по сравнению с прошлым годом не полностью отражают ситуацию."(Поставки нефти) выросли в девять раз с очень малого объема поставок (из России). И это был очень малый объем поставок, потому что в то время рынки были более открытыми. Вы знаете, если страны Европы, Запада и Соединенные Штаты так обеспокоены (закупками нефти у России), почему они не допускают иранскую нефть на рынок? Почему они не допускают венесуэльскую нефть на рынок? Я имею в виду, что они выжали все остальные источники нефти, которые у нас есть, а потом говорят: "Хорошо, ребята, вы не должны выходить на рынок и предлагать своим людям лучшую сделку". Я не думаю, что это очень справедливый подход", - сказал он.В начале марта министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что закупки Индией нефти у России даже в случае их увеличения составят менее 1% от потребляемого страной топлива.

https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html

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индия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, индия, европа