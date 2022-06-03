08:56 03.06.2022 (обновлено: 11:31 03.06.2022)
В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго
Конгрессмен США Кришнамурти призвал к санкциям против Венгрии за отказ от эмбарго на нефть
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский конгрессмен Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести против Венгрии санкции из-за ее нежелания объявить эмбарго на российскую нефть, пишет RT.
"Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Будапештом окончательной договоренности по запрету российской нефти", — заявил конгрессмен в письме госсекретарю Энтони Блинкену.
По мнению Кришнамурти, Госдепу следует применить двусторонний подход. С одной стороны, США должны усилить приверженность инвестиционному фонду "Инициативы трех морей", чтобы поддержать энергетическую безопасность Центральной Европы. С другой — рассмотреть возможность ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами нефти из России.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.