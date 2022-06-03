https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html

В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго

В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго - РИА Новости, 03.06.2022

В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго

Американский конгрессмен Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести против Венгрии санкции из-за ее нежелания объявить эмбарго на российскую нефть, пишет... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:56

2022-06-03T08:56

2022-06-03T11:31

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венгрия

сша

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Американский конгрессмен Раджа Кришнамурти призвал Госдепартамент ввести против Венгрии санкции из-за ее нежелания объявить эмбарго на российскую нефть, пишет RT. "Особенно меня беспокоит продолжающееся противодействие Венгрии нефтяному эмбарго, и я убедительно прошу вас рассмотреть все возможные инструменты, в том числе санкции, чтобы достичь с Будапештом окончательной договоренности по запрету российской нефти", — заявил конгрессмен в письме госсекретарю Энтони Блинкену.По мнению Кришнамурти, Госдепу следует применить двусторонний подход. С одной стороны, США должны усилить приверженность инвестиционному фонду "Инициативы трех морей", чтобы поддержать энергетическую безопасность Центральной Европы. С другой — рассмотреть возможность ограничительных мер против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами нефти из России.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. Накануне постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.

https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

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россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, венгрия, сша, россия