В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть
Insider: исключения из эмбарго ЕС позволят России получать миллиардные доходы от нефти
Нефтяной фонтан. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза по нефтяному эмбарго, в рамках которого для трех стран были сделаны исключения, позволит России продолжать получать миллиардные доходы от продажи сырья в Европу. К такому выводу пришло американское издание Insider.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.
Однако, отмечает Insider, план также предполагает компромисс, который означает, что такие страны Европы, как Венгрия, Чехия и Словакия, не имеющие собственного выхода к морю, могут продолжить использовать российские энергоресурсы в виде исключения. При этом никаких конкретных сроков, до которых Будапешт, Прага и Братислава смогут импортировать российскую нефть посредством трубопроводов, не оговаривается — однако ежегодно они переводят России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, подчеркивает издание.
В МИД России, в свою очередь, предупредили, что частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки, это подорвет экономику ЕС.