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В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть - РИА Новости, 03.06.2022
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В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть
В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть - РИА Новости, 03.06.2022
В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть
Решение Евросоюза по нефтяному эмбарго, в рамках которого для трех стран были сделаны исключения, позволит России продолжать получать миллиардные доходы от... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T02:11
2022-06-03T02:11
россия
европа
венгрия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
цены на нефть
чехия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза по нефтяному эмбарго, в рамках которого для трех стран были сделаны исключения, позволит России продолжать получать миллиардные доходы от продажи сырья в Европу. К такому выводу пришло американское издание Insider.В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.Однако, отмечает Insider, план также предполагает компромисс, который означает, что такие страны Европы, как Венгрия, Чехия и Словакия, не имеющие собственного выхода к морю, могут продолжить использовать российские энергоресурсы в виде исключения. При этом никаких конкретных сроков, до которых Будапешт, Прага и Братислава смогут импортировать российскую нефть посредством трубопроводов, не оговаривается — однако ежегодно они переводят России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, подчеркивает издание.В МИД России, в свою очередь, предупредили, что частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки, это подорвет экономику ЕС.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html
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россия, европа, венгрия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, цены на нефть, чехия, словакия
02:11 03.06.2022
 
В США увидели выгоду России в европейском эмбарго на нефть

Insider: исключения из эмбарго ЕС позволят России получать миллиардные доходы от нефти

© РИА Новости / Иосиф Будневич / Перейти в фотобанкНефтяной фонтан
Нефтяной фонтан - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Иосиф Будневич
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Нефтяной фонтан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение Евросоюза по нефтяному эмбарго, в рамках которого для трех стран были сделаны исключения, позволит России продолжать получать миллиардные доходы от продажи сырья в Европу. К такому выводу пришло американское издание Insider.
В ночь на вторник лидеры Евросоюза достигли политического соглашения по шестому пакету антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
Позднее СМИ сообщили, что в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.
Однако, отмечает Insider, план также предполагает компромисс, который означает, что такие страны Европы, как Венгрия, Чехия и Словакия, не имеющие собственного выхода к морю, могут продолжить использовать российские энергоресурсы в виде исключения. При этом никаких конкретных сроков, до которых Будапешт, Прага и Братислава смогут импортировать российскую нефть посредством трубопроводов, не оговаривается — однако ежегодно они переводят России миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, подчеркивает издание.
Танкер Minerva Symphony под греческим флагом в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 23:31
В Германии рассказали, как Россия может обойти "нефтяные" санкции
В МИД России, в свою очередь, предупредили, что частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки, это подорвет экономику ЕС.
 
РоссияЕвропаВенгрияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьЧехияСловакия
 
 
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