https://ria.ru/20220603/natsproekt-1792854386.html

В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят более 21 млрд рублей

В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят более 21 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2022

В Оренбуржье на реализацию нацпроектов направят более 21 млрд рублей

На реализацию нацпроектов Оренбургской области на текущий год выделят из бюджета более 21 миллиарда рублей, сообщает пресс - служба правительства региона. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:32

2022-06-03T12:32

2022-06-03T12:33

оренбургская область

денис паслер

абдулино

медногорск

жилье

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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. На реализацию нацпроектов Оренбургской области на текущий год выделят из бюджета более 21 миллиарда рублей, сообщает пресс - служба правительства региона."Оренбуржье на протяжении трех лет является одним из лидеров по реализации нацпроектов, при этом планируемые объемы работ и финансирование ежегодно увеличиваются. В 2019 году на эти цели направлено 12,7 миллиарда рублей, в текущем – 21,7 миллиарда рублей", – цитирует пресс- служба главу региона Дениса Паслера.Губернатор, после заседания правительственной комиссии по региональному развитию, где обсуждался ход реализации национальных проектов в регионах страны, отметил, что "план мероприятий скорректирован, средства будут направлены на решение самых актуальных для оренбуржцев вопросов".Так, по проекту "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" с начала года в Оренбургской области введено в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья, что в 1,5 раза выше показателя прошлого года.На 1 июня текущего года в регионе зарегистрировано 273 действующих разрешения на строительство многоквартирных домов, 200 из них находятся в стадии строительства.Нацпроект "Жилье и городская среда" позволит благоустроить в регионе 36 общественных пространств в 27 населенных пунктах.Четыре территории в городах Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный будут благоустроены в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.В рамках национального проекта БКД в текущем году в нормативное состояние приведут более 223 километров дорог.

https://ria.ru/20211116/zhile-1759288775.html

https://ria.ru/20220531/innovatsii-1792000378.html

абдулино

медногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, абдулино, медногорск, жилье