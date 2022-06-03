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Американцы высмеяли попытку "Азова" откреститься от нацизма

Американцы высмеяли попытку "Азова" откреститься от нацизма - РИА Новости, 03.06.2022

Американцы высмеяли попытку "Азова" откреститься от нацизма

Пользователи платформы Reddit резко отреагировали на недавнюю публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон "Азов", на боевиков РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T04:30

2022-06-03T04:30

2022-06-03T04:30

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батальон "азов"

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пользователи платформы Reddit резко отреагировали на недавнюю публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон "Азов", на боевиков которого в России заведены уголовные дела, отказался от нацистской символики, а "российская пропаганда несправедливо эксплуатировала" эту тему. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей публикации.Ранее один из бывших командиров "Азова" Максим Жорин опубликовал фото, на которых бойцам подразделения в Харькове вручили нарукавные нашивки. На них вместо символа "волчий крюк", изначально появившегося в гитлеровской Германии и использовавшегося "азовцами", изображен трезубец."Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!", - отметил RasshuRasshu."Но тысячи фотографий, как они позируют со свастиками, остались...", - напомнил Notaship."Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять, – а то репутация начала страдать. Русские на это всяко не поведутся: это всё лишь бы Запад успокоить", - выразил мнение Splendiferitastic."Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится", - написал GooberMcNoober."Чума! Пишут про нацистов, но злодеи (нацисты – Прим. ред.) при этом не они", - удивился Govols2015."Если бы не СССР, фашистов бы так и не разгромили. Либералы всегда были за фашистов. Так это и работает", - заявил ravenousquokka."Русская пропаганда" "раздувает" стопроцентную правду", - резюмировал uxo_geo_cart_puller.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев". Боевики "Азова" подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных. "Азовцы" также использовали мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита".Последние боевики из "Азова", скрывавшиеся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сдались 20 мая. Всего, по данным Минобороны России, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, украина, донбасс, батальон "азов"