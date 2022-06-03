На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ
МИД Хорватии сообщил о ранении на Украине и вывозе домой на лечение наемника
Центр хорватской столицы Загреба. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение.
Как передает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии, по предварительной информации, хорват участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск и получил ранение. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего.
"Подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, минздрава и украинских властей перевезен в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", - цитирует нацТВ внешнеполитическое ведомство.
Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева. МИД Хорватии в начале мая подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. По данным Народной милиции ДНР, хорватский наемник рассказал, как силовики занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в подразделении были ещё иностранцы - три гражданина Великобритании, они дезертировали.