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На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/naemnik-1792902008.html
На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ
На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022
На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ
Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:26
2022-06-03T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
хорватия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение.Как передает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии, по предварительной информации, хорват участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск и получил ранение. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего."Подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, минздрава и украинских властей перевезен в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", - цитирует нацТВ внешнеполитическое ведомство.Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева. МИД Хорватии в начале мая подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. По данным Народной милиции ДНР, хорватский наемник рассказал, как силовики занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в подразделении были ещё иностранцы - три гражданина Великобритании, они дезертировали.
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в мире, хорватия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:26 03.06.2022
 
На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ

МИД Хорватии сообщил о ранении на Украине и вывозе домой на лечение наемника

© РИА Новости / Николай СоколовЦентр хорватской столицы Загреба
Центр хорватской столицы Загреба - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Николай Соколов
Центр хорватской столицы Загреба. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение.
Как передает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии, по предварительной информации, хорват участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск и получил ранение. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего.
"Подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, минздрава и украинских властей перевезен в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", - цитирует нацТВ внешнеполитическое ведомство.
Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева. МИД Хорватии в начале мая подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. По данным Народной милиции ДНР, хорватский наемник рассказал, как силовики занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в подразделении были ещё иностранцы - три гражданина Великобритании, они дезертировали.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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