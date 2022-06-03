https://ria.ru/20220603/naemnik-1792902008.html

На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ

На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022

На Украине ранили наемника из Хорватии, воевавшего за ВСУ

Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:26

2022-06-03T14:26

2022-06-03T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

хорватия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Хорватский наемник ранен на Украине, он будет возвращен в республику на лечение.Как передает национальное телевидение HRT со ссылкой на МИД Хорватии, по предварительной информации, хорват участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск и получил ранение. Министерство иностранных и европейских дел Хорватии не раскрыло статус и имя пострадавшего."Подтверждаем информацию о раненом хорватском гражданине на Украине, который совместными усилиями МИД, минздрава и украинских властей перевезен в безопасное место, откуда ему будет обеспечен переезд и продолжение пути в Хорватию для дальнейшего лечения", - цитирует нацТВ внешнеполитическое ведомство.Ранее хорватские СМИ на условиях анонимности неоднократно сообщали об участии "добровольцев" из республики в событиях на Украине на стороне Киева. МИД Хорватии в начале мая подтвердил задержание Вооруженными силами России хорватского гражданина в Мариуполе. По данным Народной милиции ДНР, хорватский наемник рассказал, как силовики занимали позиции на территории металлургического комбината имени Ильича. По его словам, кроме него в подразделении были ещё иностранцы - три гражданина Великобритании, они дезертировали.

https://ria.ru/20220603/naemnik-1792805715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, хорватия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр