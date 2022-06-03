https://ria.ru/20220603/naemnik-1792805715.html

СМИ: под Харьковом убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ

СМИ: под Харьковом убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: под Харьковом убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ

Французский наемник ​убит в Харьковской области на Украине, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:28

2022-06-03T10:28

2022-06-03T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

харьковская область

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Французский наемник ​убит в Харьковской области на Украине, передает радиостанция Europe 1.Сообщается, что француз приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск. По информации радиостанции, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Это первый французский наемник, убитый с начала военной операции России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, франция, харьковская область, ситуация в днр и лнр