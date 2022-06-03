https://ria.ru/20220603/myanma-1792988885.html

СМИ: военные власти Мьянмы утвердили смертные приговоры оппозиционерам

СМИ: военные власти Мьянмы утвердили смертные приговоры оппозиционерам - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: военные власти Мьянмы утвердили смертные приговоры оппозиционерам

Военное правительство Мьянмы утвердило смертные приговоры, вынесенные судом в январе в отношении организаторов оппозиционных вооруженных групп Ко Пьо Зейя То и... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:28

2022-06-03T17:28

2022-06-03T17:28

в мире

мьянма

национальная лига за демократию (нлд)

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БАНГКОК, 3 июн – РИА Новости. Военное правительство Мьянмы утвердило смертные приговоры, вынесенные судом в январе в отношении организаторов оппозиционных вооруженных групп Ко Пьо Зейя То и Чжо Мин Ю, или Ко Джимми; это первые окончательно утвержденные смертные приговоры оппозиционерам в Мьянме с 1976 года.Об этом сообщает в пятницу оппозиционный новостной портал "Иравади" со ссылкой на источник в правительственных структурах.Источник портала сообщил, что приговоры обоим оппозиционерам утверждены "совсем недавно" вместе с еще двумя смертными приговорами."Теперь Бюро тюрем будет решать, когда состоится казнь", - сказал порталу источник."Иравади" напоминает, что последним политическим оппонентом военного правительства, казненным через повешение в янгонской тюрьме "Инсейн" в 1976 году, был студенческий лидер, чин по национальности Салай Тин Маунг У. Он был осужден на смертную казнь во времена первой военной диктатуры генерала Не Вина, которая правила в стране с 1962 по 1988 год.Ко Пьо Зейя То – сорокалетний бывший депутат парламента от партии "Национальная лига за демократию", правительство которой было свергнуто военными 1 февраля 2021 года. Ко Джимми – пятидесятитрехлетний ветеран мьянманского продемократического движения, в прошлом – член руководства студенческой антиправительственной группировки "Поколение 88", организовывавшего протесты, а затем и вооруженные выступления против военных властей в конце 1980-х – начале 1990-х годов, пишет "Иравади".Оба оппозиционера были арестованы в конце 2021 года по обвинениям в организации вооруженного сопротивления военным властям, сообщает портал. Жена Ко Джимми Ма Нила Тейн, также продемократическая активистка, в настоящее время скрывается от властей, говорится в сообщении.С момента прихода военных к власти в Мьянме в феврале 2021 года за организацию и ведение вооруженного сопротивления властям к смертной казни через повешение приговорены 113 человек, однако пока только два приговора вооруженным политическим оппонентам военных властей окончательно утверждены.Последняя смертная казнь в Мьянме состоялась в 1990 году: тогда был казнен осужденный по уголовной статье.Военные, правившие страной с 1962 по 2011 год, снова пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали 1 февраля гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. Ежедневно в Мьянме происходят десятки боестолкновений антиправительственных боевых групп с правительственными войсками, взрывов самодельных взрывных устройств, вооруженных нападений на военных и представителей назначенной ими гражданской администрации.

https://ria.ru/20220321/rokhindzha-1779313031.html

https://ria.ru/20220228/podderzhka-1775470539.html

https://ria.ru/20220203/myanma-1770806778.html

мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мьянма, национальная лига за демократию (нлд)