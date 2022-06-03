Рейтинг@Mail.ru
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220603/muzei-1792986456.html
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2022
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:24
2022-06-03T17:25
культура
новости культуры
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752499005_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58abdf79149a9ce42594dca221505ee7.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в ходе дискуссии в рамках проекта "Музейные маршруты России".Он пояснил, что Союз частных музеев и коллекционеров был создан 1,5 года назад инициативной группой."Основатели частных музеев решили, что необходимо дальше корректировать движение частных музеев и играть по общим правилам, поэтому был сформирован союз, были выработаны позиции, и на сегодняшний день это достаточно сильная, серьезная структура. Благодаря нашей совместной работе вчера мы подписали соглашение с министерством культуры Российской Федерации, подписали соглашение с департаментом культуры Ярославской области", — сказал Жильцов.По его словам, на сегодняшний день члены союза в основном находятся в Центральном федеральном округе. Следующим этапом он назвал "развитие нашей стратегии на территории всей страны"."Поэтому сегодня на общем собрании было принято решение о создании представительства различных регионов нашей страны", — добавил Жильцов.
https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752499005_94:239:2506:2048_1920x0_80_0_0_798db2a81cb852e8e9af53742694f82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
17:24 03.06.2022 (обновлено: 17:25 03.06.2022)
 
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры

Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с министерством культуры России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в ходе дискуссии в рамках проекта "Музейные маршруты России".
Он пояснил, что Союз частных музеев и коллекционеров был создан 1,5 года назад инициативной группой.
"Основатели частных музеев решили, что необходимо дальше корректировать движение частных музеев и играть по общим правилам, поэтому был сформирован союз, были выработаны позиции, и на сегодняшний день это достаточно сильная, серьезная структура. Благодаря нашей совместной работе вчера мы подписали соглашение с министерством культуры Российской Федерации, подписали соглашение с департаментом культуры Ярославской области", — сказал Жильцов.
По его словам, на сегодняшний день члены союза в основном находятся в Центральном федеральном округе. Следующим этапом он назвал "развитие нашей стратегии на территории всей страны".
"Поэтому сегодня на общем собрании было принято решение о создании представительства различных регионов нашей страны", — добавил Жильцов.
Выставка Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022 - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00Культура
Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку
 
КультураНовости культурыМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала