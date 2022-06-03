https://ria.ru/20220603/muzei-1792986456.html
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры - РИА Новости, 03.06.2022
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:24
2022-06-03T17:24
2022-06-03T17:25
культура
новости культуры
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в ходе дискуссии в рамках проекта "Музейные маршруты России".Он пояснил, что Союз частных музеев и коллекционеров был создан 1,5 года назад инициативной группой."Основатели частных музеев решили, что необходимо дальше корректировать движение частных музеев и играть по общим правилам, поэтому был сформирован союз, были выработаны позиции, и на сегодняшний день это достаточно сильная, серьезная структура. Благодаря нашей совместной работе вчера мы подписали соглашение с министерством культуры Российской Федерации, подписали соглашение с департаментом культуры Ярославской области", — сказал Жильцов.По его словам, на сегодняшний день члены союза в основном находятся в Центральном федеральном округе. Следующим этапом он назвал "развитие нашей стратегии на территории всей страны"."Поэтому сегодня на общем собрании было принято решение о создании представительства различных регионов нашей страны", — добавил Жильцов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
17:24 03.06.2022 (обновлено: 17:25 03.06.2022)
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с Минкультуры
Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашение с министерством культуры России
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Союз частных музеев и коллекционеров подписал соглашения с Минкультуры РФ и департаментом культуры Ярославской области, сообщил президент союза Семен Жильцов в ходе дискуссии в рамках проекта "Музейные маршруты России".
Он пояснил, что Союз частных музеев и коллекционеров был создан 1,5 года назад инициативной группой.
"Основатели частных музеев решили, что необходимо дальше корректировать движение частных музеев и играть по общим правилам, поэтому был сформирован союз, были выработаны позиции, и на сегодняшний день это достаточно сильная, серьезная структура. Благодаря нашей совместной работе вчера мы подписали соглашение с министерством культуры Российской Федерации, подписали соглашение с департаментом культуры Ярославской области", — сказал Жильцов.
По его словам, на сегодняшний день члены союза в основном находятся в Центральном федеральном округе. Следующим этапом он назвал "развитие нашей стратегии на территории всей страны".
"Поэтому сегодня на общем собрании было принято решение о создании представительства различных регионов нашей страны", — добавил Жильцов.