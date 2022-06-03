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Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников - РИА Новости, 03.06.2022
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https://ria.ru/20220603/moshenniki-1793003272.html
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников - РИА Новости, 03.06.2022
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников
Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:54
2022-06-03T19:51
специальная военная операция на украине
сбербанк россии
технологии
бердянск
украина
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Российские военнослужащие в апреле нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками колл-центр, сообщали ранее СМИ. Сбербанк тогда привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах, рассказал Кузнецов."К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России - не менее 20 миллионов человек", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Отмечается, что персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. "Важно, что фактически этот колл-центр - мы считаем, что он достаточно крупный - действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике", - подчеркнул Кузнецов.Зампред правления Сбербанка также рассказал, что в колл-центре был обнаружен международный след. "Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах - Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины", - заключил он.
https://ria.ru/20220602/nomer-1792502697.html
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сбербанк россии, технологии, бердянск, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
17:54 03.06.2022 (обновлено: 19:51 03.06.2022)
 
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников

Сбербанк сообщил, что колл-центр мошенников в Бердянске согласовывал работу с Киевом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Российские военнослужащие в апреле нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками колл-центр, сообщали ранее СМИ. Сбербанк тогда привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах, рассказал Кузнецов.
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"К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России - не менее 20 миллионов человек", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Отмечается, что персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. "Важно, что фактически этот колл-центр - мы считаем, что он достаточно крупный - действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике", - подчеркнул Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка также рассказал, что в колл-центре был обнаружен международный след. "Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах - Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины", - заключил он.
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13 мая, 18:01Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Инфодиверсанты. Как действовал Центр инфо-психологических операций ВСУТелефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, информационные вбросы, массовые дубли комментариев под популярными постами в социальных сетях. "Фабрики ботов" и целые кампании, провоцирующие страх и панику. Всt это — работа Центров информационно-психологических операций ВСУ. Кто открыл этот фронт гибридной войны и в чем ее цель?
 
Специальная военная операция на УкраинеСбербанк РоссииТехнологииБердянскУкраинаЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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