https://ria.ru/20220603/moshenniki-1793003272.html

Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников

Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников - РИА Новости, 03.06.2022

Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников

Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:54

2022-06-03T17:54

2022-06-03T19:51

специальная военная операция на украине

сбербанк россии

технологии

бердянск

украина

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775051296_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_1e35b54b9ebd6b412e9fb61161657500.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Российские военнослужащие в апреле нашли в Бердянске брошенный украинскими мошенниками колл-центр, сообщали ранее СМИ. Сбербанк тогда привлекли в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах, рассказал Кузнецов."К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России - не менее 20 миллионов человек", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Отмечается, что персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. "Важно, что фактически этот колл-центр - мы считаем, что он достаточно крупный - действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике", - подчеркнул Кузнецов.Зампред правления Сбербанка также рассказал, что в колл-центре был обнаружен международный след. "Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах - Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины", - заключил он.

https://ria.ru/20220602/nomer-1792502697.html

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

бердянск

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, технологии, бердянск, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр