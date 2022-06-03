17:54 03.06.2022 (обновлено: 19:51 03.06.2022)
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников
Сбербанк сообщил, что колл-центр мошенников в Бердянске согласовывал работу с Киевом
Офис Сбербанка. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Раскрытый в Бердянске колл-центр мошенников располагал данными не менее 20 миллионов россиян, действовал по согласованию с властями Украины, при этом его деятельность поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России - не менее 20 миллионов человек", - сообщил он в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Отмечается, что персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы. "Важно, что фактически этот колл-центр - мы считаем, что он достаточно крупный - действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике", - подчеркнул Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка также рассказал, что в колл-центре был обнаружен международный след. "Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах - Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины", - заключил он.
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