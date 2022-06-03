https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793004905.html

Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян

Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - РИА Новости, 03.06.2022

Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян

Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:57

2022-06-03T17:57

2022-06-03T17:57

россия

украина

технологии

сбербанк россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза."В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки", - сказал Кузнецов в пятницу, добавив, что это "очень высокая цифра".

https://ria.ru/20220603/moshenniki-1793003272.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, технологии, сбербанк россии