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Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - РИА Новости, 03.06.2022
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Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - РИА Новости, 03.06.2022
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:57
2022-06-03T17:57
россия
украина
технологии
сбербанк россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза."В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки", - сказал Кузнецов в пятницу, добавив, что это "очень высокая цифра".
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россия, украина, технологии, сбербанк россии
17:57 03.06.2022
 
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян

Зампред Сбербанка рассказал об активизации телефонного мошенничества против россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.
"В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки", - сказал Кузнецов в пятницу, добавив, что это "очень высокая цифра".
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
17:54Специальная военная операция на Украине
Сбербанк рассказал о раскрытой в Бердянске сети колл-центров мошенников
 
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