https://ria.ru/20220603/moshennichestvo-1793004905.html
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - РИА Новости, 03.06.2022
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:57
2022-06-03T17:57
2022-06-03T17:57
россия
украина
технологии
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388bc54e2ec0b84958ad3a4606a1bd8d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк фиксирует сейчас активизацию телефонного мошенничества против россиян, злоумышленники совершают до 50 тысяч звонков в день, заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза."В настоящее время мы фиксируем активизацию телефонного мошенничества в отношении граждан России, которое сегодня приблизилось к 50 тысячам звонков в сутки", - сказал Кузнецов в пятницу, добавив, что это "очень высокая цифра".
https://ria.ru/20220603/moshenniki-1793003272.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577885749_137:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_8e6a29e5e9bd71f1d5f731df0bbf5a98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, технологии, сбербанк россии
Сбербанк зафиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян
Зампред Сбербанка рассказал об активизации телефонного мошенничества против россиян