https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792915363.html

Эксперт: Молдавии нужно использовать дипломатию для решения конфликтов

Эксперт: Молдавии нужно использовать дипломатию для решения конфликтов - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт: Молдавии нужно использовать дипломатию для решения конфликтов

Молдавия как нейтральное государство должна воздержаться от закупок летального оружия, считают опрошенные РИА Новости молдавские военные эксперты. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:02

2022-06-03T15:02

2022-06-03T15:02

в мире

наталья гаврилица

лиз трасс

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 3 июн – РИА Новости. Молдавия как нейтральное государство должна воздержаться от закупок летального оружия, считают опрошенные РИА Новости молдавские военные эксперты.Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что Кишинев ведет переговоры с партнерами ЕС относительно оснащения национальной армии, при этом "ведется дискуссия о возможных поставках летального оружия".Председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдавии, полковник в отставке Юрий Чофу в комментарии для РИА Новости отметил, что Национальная армия нуждается в обновлении военного арсенала, но власти должны избегать военной риторики."Действительно, у нас есть вооружение, сохранившееся еще с советского периода. Кроме того, есть и американское, полученное в виде помощи, но это старое вооружение, 40—50 годов. Национальная армия нуждается в обновлении арсенала, это так. Однако мы нейтральное государство, и властям страны необходимо тщательно взвешивать свои заявления. О каком летальном оружии идут дискуссии? Разве мы собираемся с кем-то воевать?", - сказал Чофу.Эксперт уточнил, что задачи молдавской армии находятся исключительно в оборонительной сфере. "И модернизация армии должна происходить именно в этом ключе", - подчеркнул собеседник.В свою очередь сопредседатель Союза офицеров Молдавии Николай Маковей считает, что, имея небольшой военный бюджет, республике нет смысла закупать дорогое оружие, лучше всего, по мнению эксперта, делать ставку на дипломатию."Во-первых, согласно Конституции страны, у нас - нейтральная страна. Во-вторых, нет смысла покупать среднее по качеству оружие. В-третьих, наиболее эффективное решение – это дипломатический диалог. Именно его нужно уметь развивать", - сказал эксперт.Собеседник агентства подчеркнул, что именно в дипломатическом ключе власти должны обсуждать и принимать решения во взаимоотношениях с другими государствами, не в ущерб национальным интересам.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

молдавия

кишинев

великобритания

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в мире, наталья гаврилица, лиз трасс, молдавия, кишинев, великобритания, евросоюз, нато