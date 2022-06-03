13:55 03.06.2022 (обновлено: 14:02 03.06.2022)
В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией
МИД: Москва надеется, что Кишинев не объявит вендетту сторонникам сотрудничества с Россией
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва надеется, что у Кишинева хватит мудрости не объявлять "вендетту" всем сторонникам сотрудничества с Россией и не зачищать политическое поле от сил, которые выступают за развитие дружественных отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочется верить и надеяться, что под лозунгами борьбы с коррупцией в Молдавии не будет проводиться зачистка именно политического поля от сил и объединений, которые выступают за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что развитие отношений Молдавии и России не может помешать никому в стране, а тот факт, что в отношении людей, которые занимались развитием двустороннего сотрудничества с РФ, объявлена "вендетта", говорит о влиянии внешних факторов.
"Хочется надеяться, что у молдавского руководства хватит мудрости не идти по обозначенному пути и обеспечить правосудие, соблюдение всех законных прав и свобод бывшего президента, а также международных правочеловеческих обязательств в республике Молдова", - добавила Захарова.
Ранее сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего лидера Партии социалистов Молдавии, экс-президента Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.
Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".