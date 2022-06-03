https://ria.ru/20220603/moldaviya-1792889369.html

В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией

В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией - РИА Новости, 03.06.2022

В МИД надеются, что Молдавия не будет против сотрудничества с Россией

Москва надеется, что у Кишинева хватит мудрости не объявлять "вендетту" всем сторонникам сотрудничества с Россией и не зачищать политическое поле от сил,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:55

2022-06-03T13:55

2022-06-03T14:02

в мире

россия

молдавия

игорь додон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва надеется, что у Кишинева хватит мудрости не объявлять "вендетту" всем сторонникам сотрудничества с Россией и не зачищать политическое поле от сил, которые выступают за развитие дружественных отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хочется верить и надеяться, что под лозунгами борьбы с коррупцией в Молдавии не будет проводиться зачистка именно политического поля от сил и объединений, которые выступают за развитие дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией", - сказала она в ходе брифинга.Захарова подчеркнула, что развитие отношений Молдавии и России не может помешать никому в стране, а тот факт, что в отношении людей, которые занимались развитием двустороннего сотрудничества с РФ, объявлена "вендетта", говорит о влиянии внешних факторов."Хочется надеяться, что у молдавского руководства хватит мудрости не идти по обозначенному пути и обеспечить правосудие, соблюдение всех законных прав и свобод бывшего президента, а также международных правочеловеческих обязательств в республике Молдова", - добавила Захарова.Ранее сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего лидера Партии социалистов Молдавии, экс-президента Игоря Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220602/oruzhie-1792748961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, молдавия, игорь додон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова