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Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70% - РИА Новости, 03.06.2022
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Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%
Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70% - РИА Новости, 03.06.2022
Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%
Доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию, заявил председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:45
2022-06-03T14:45
экономика
технологии
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде."Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2-3 года должны вырасти до 70 процентов от всех расходов, направляемых на цифровизацию", - сказал Мишустин.Он отметил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической инфраструктуры. "К 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские", - подчеркнул Мишустин.ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики – проходит на Нижегородской ярмарке с 1 по 3 июня.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/ekspert-1792820373.html
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экономика, технологии, россия
14:45 03.06.2022
 
Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%

Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70%

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин посещает конференцию "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
Михаил Мишустин посещает конференцию Цифровая индустрия промышленной России - 2022 в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин посещает конференцию "Цифровая индустрия промышленной России - 2022" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
"Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2-3 года должны вырасти до 70 процентов от всех расходов, направляемых на цифровизацию", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической инфраструктуры. "К 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские", - подчеркнул Мишустин.
ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики – проходит на Нижегородской ярмарке с 1 по 3 июня.
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