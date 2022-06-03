https://ria.ru/20220603/mishustin-1792908769.html

Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%

Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70% - РИА Новости, 03.06.2022

Мишустин: доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70%

Доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию, заявил председатель правительства России Михаил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

экономика

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792898908_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_49e18d45facffc7c6c22ef279b06678c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Доля затрат на закупку российского ПО к 2024 году должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде."Правительство определило именно российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций и компаний. Доля их затрат на такие покупки в ближайшие 2-3 года должны вырасти до 70 процентов от всех расходов, направляемых на цифровизацию", - сказал Мишустин.Он отметил, что установлены сроки отказа от использования иностранных технологий на значимых объектах критической инфраструктуры. "К 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские", - подчеркнул Мишустин.ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики – проходит на Нижегородской ярмарке с 1 по 3 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/ekspert-1792820373.html

https://ria.ru/20220601/sokraschenie-1792301921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия