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ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов

ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов - РИА Новости, 03.06.2022

ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов

Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:50

2022-06-03T11:50

2022-06-03T11:56

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики", - сообщил он.

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