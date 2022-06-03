https://ria.ru/20220603/minoborony-1792835006.html
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов - РИА Новости, 03.06.2022
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов
Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:50
2022-06-03T11:50
2022-06-03T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387702_0:24:3314:1888_1920x0_80_0_0_a383da08e1d1781a5b2a806188985544.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
россия
украина
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791387702_248:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_adc3eefcf92f5b784325ba0965b12091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, славянск
11:50 03.06.2022 (обновлено: 11:56 03.06.2022)
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов
Минобороны: авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и техники противника