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ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов - РИА Новости, 03.06.2022
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов
Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:50
2022-06-03T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
славянск
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
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в мире, россия, украина, славянск
11:50 03.06.2022 (обновлено: 11:56 03.06.2022)
 
ВКС России уничтожили более 360 украинских националистов

Минобороны: авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и техники противника

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости
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Ударные вертолеты ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российская авиация за прошедшие сутки поразила 37 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также уничтожила радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики", - сообщил он.
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