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Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 03.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:24
2022-06-03T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
13:24 03.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Минеральное

Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Минеральное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.00 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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