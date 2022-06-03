https://ria.ru/20220603/medvedchuk-1792900242.html
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене - РИА Новости, 03.06.2022
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:20
2022-06-03T14:20
2022-06-03T14:20
специальная военная операция на украине
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украина
генеральная прокуратура украины
ирина венедиктова
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет."Никаких смягчений не будет. 15 лет - это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас, конечно, уже была бы совсем другая мера пресечения. Поэтому никакого смягчения не будет", - заявила Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
Генпрокурор Украины Венедиктова: никаких смягчений по делу Медведчука о госизмене не будет