Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/medvedchuk-1792900242.html
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене - РИА Новости, 03.06.2022
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:20
2022-06-03T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
генеральная прокуратура украины
ирина венедиктова
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:49:744:468_1920x0_80_0_0_3085cb314ada29b4314a1f875145f5ed.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет."Никаких смягчений не будет. 15 лет - это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас, конечно, уже была бы совсем другая мера пресечения. Поэтому никакого смягчения не будет", - заявила Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219775_0:0:744:558_1920x0_80_0_0_5260c2b806a79e9fdb845e6725f78b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр
14:20 03.06.2022
 
Генпрокурор Украины исключила смягчения по делу Медведчука о госизмене

Генпрокурор Украины Венедиктова: никаких смягчений по делу Медведчука о госизмене не будет

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука о госизмене никаких смягчений не будет.
"Никаких смягчений не будет. 15 лет - это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас, конечно, уже была бы совсем другая мера пресечения. Поэтому никакого смягчения не будет", - заявила Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".
Служба безопасности Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 16:30
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныИрина ВенедиктоваВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала