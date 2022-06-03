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Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей - РИА Новости, 03.06.2022
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Липецкая область
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Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей
Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей - РИА Новости, 03.06.2022
Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей
Медучреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей "Лада Гранта", аукцион уже состоялся, стоимость автомобилей составила около 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:57
2022-06-03T11:57
липецкая область
игорь артамонов
медучреждения
автомобили
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Медучреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей "Лада Гранта", аукцион уже состоялся, стоимость автомобилей составила около 15 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, транспортные средства закупили по государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области". Автомобили будут задействованы в перевозке пациентов в поликлиники и больницы, в выездах врачей к пациентам на дом, доставке лекарств, перевозке биологического материала для исследования.Артамонов отметил, что автопарк обновится в 12 больницах и поликлиниках региона. Обеспечение медицинских организаций автотранспортом проходит в рамках повышения доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи."Забота о здоровье людей, совершенствование системы здравоохранения всегда остаются в числе главных задач, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, медучреждения, автомобили
11:57 03.06.2022
 

Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиЛипецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей
Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Медучреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей "Лада Гранта", аукцион уже состоялся, стоимость автомобилей составила около 15 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, транспортные средства закупили по государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области". Автомобили будут задействованы в перевозке пациентов в поликлиники и больницы, в выездах врачей к пациентам на дом, доставке лекарств, перевозке биологического материала для исследования.
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Артамонов отметил, что автопарк обновится в 12 больницах и поликлиниках региона. Обеспечение медицинских организаций автотранспортом проходит в рамках повышения доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи.
"Забота о здоровье людей, совершенствование системы здравоохранения всегда остаются в числе главных задач, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМедучрежденияАвтомобили
 
 
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