https://ria.ru/20220603/meduchrezhdeniya-1792838589.html

Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей

Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей - РИА Новости, 03.06.2022

Липецкие медучреждения получат 18 новых автомобилей

Медучреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей "Лада Гранта", аукцион уже состоялся, стоимость автомобилей составила около 15 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:57

2022-06-03T11:57

2022-06-03T11:57

липецкая область

игорь артамонов

медучреждения

автомобили

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ЛИПЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Медучреждения Липецкой области получат 18 легковых автомобилей "Лада Гранта", аукцион уже состоялся, стоимость автомобилей составила около 15 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, транспортные средства закупили по государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области". Автомобили будут задействованы в перевозке пациентов в поликлиники и больницы, в выездах врачей к пациентам на дом, доставке лекарств, перевозке биологического материала для исследования.Артамонов отметил, что автопарк обновится в 12 больницах и поликлиниках региона. Обеспечение медицинских организаций автотранспортом проходит в рамках повышения доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи."Забота о здоровье людей, совершенствование системы здравоохранения всегда остаются в числе главных задач, над которыми мы работаем постоянно", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220531/avtobusy-1792064103.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, медучреждения, автомобили