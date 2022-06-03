https://ria.ru/20220603/mcdonalds-1792946317.html

Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"

Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО" - РИА Новости, 03.06.2022

Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"

Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:17

2022-06-03T16:17

2022-06-03T16:17

экономика

россия

mcdonald's corporation

макдоналдс

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус".По данным системы, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня этого года.Генеральным директором ООО "Система ПБО" значится Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране. Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's.Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор - жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. "Макдоналдс Корпорейшн" выступала учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", который прекратил существование, влившись в структуру переименованного юрлица.

https://ria.ru/20220603/eda-1792868920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, mcdonald's corporation, макдоналдс