https://ria.ru/20220603/mcdonalds-1792946317.html
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО" - РИА Новости, 03.06.2022
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"
Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:17
2022-06-03T16:17
2022-06-03T16:17
экономика
россия
mcdonald's corporation
макдоналдс
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус".По данным системы, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня этого года.Генеральным директором ООО "Система ПБО" значится Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране. Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's.Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор - жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. "Макдоналдс Корпорейшн" выступала учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", который прекратил существование, влившись в структуру переименованного юрлица.
https://ria.ru/20220603/eda-1792868920.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, макдоналдс
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"
Сеть ресторанов McDonald's в России изменила название юрлица на "Система ПБО"