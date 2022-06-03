Рейтинг@Mail.ru
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО" - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/mcdonalds-1792946317.html
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО" - РИА Новости, 03.06.2022
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"
Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:17
2022-06-03T16:17
экономика
россия
mcdonald's corporation
макдоналдс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6940b11e9bc907aff5ce25d22549b34b.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус".По данным системы, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня этого года.Генеральным директором ООО "Система ПБО" значится Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране. Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's.Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор - жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. "Макдоналдс Корпорейшн" выступала учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", который прекратил существование, влившись в структуру переименованного юрлица.
https://ria.ru/20220603/eda-1792868920.html
https://ria.ru/20220603/mcdonalds-1792802231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23f1bc620e5546ffb5f007cf4a12c405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, mcdonald's corporation, макдоналдс
16:17 03.06.2022
 
Российский экс-McDonald's сменил название юрлица на "Система ПБО"

Сеть ресторанов McDonald's в России изменила название юрлица на "Система ПБО"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов McDonald's в РФ изменила название юридического лица на ООО "Система ПБО" с ООО "Макдоналдс", следует из данных автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус".
По данным системы, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, было подано 2 июня этого года.
Ресторан быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
13:06
РБК опроверг информацию о переименовании McDonald’s в "Доминис"
Генеральным директором ООО "Система ПБО" значится Олег Пароев, возглавлявший McDonald's в России.
Приостановившая в марте свою деятельность в РФ сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила, что приняла решение полностью уйти с российского рынка и продать бизнес в стране. Накануне ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's.
Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор - жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. "Макдоналдс Корпорейшн" выступала учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", который прекратил существование, влившись в структуру переименованного юрлица.
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
10:18
Владелец нового McDonald's намерен за два месяца открыть все рестораны сети
 
ЭкономикаРоссияMcDonald's CorporationМакдоналдс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала