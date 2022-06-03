https://ria.ru/20220603/lavrov-1792846103.html

Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване

Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 03.06.2022

Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:13

2022-06-03T12:13

2022-06-03T12:22

сергей лавров

россия

ереван

армения

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году", - сказала она на брифинге.Ожидается, что по итогам будет подписан план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022-2024 годы.На полях этого мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, сказала Захарова.

https://ria.ru/20220528/odkb-1791400368.html

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ереван

армения

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей лавров, россия, ереван, армения, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире