https://ria.ru/20220603/lavrov-1792846103.html
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:13
2022-06-03T12:13
2022-06-03T12:22
сергей лавров
россия
ереван
армения
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году", - сказала она на брифинге.Ожидается, что по итогам будет подписан план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022-2024 годы.На полях этого мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, сказала Захарова.
https://ria.ru/20220528/odkb-1791400368.html
россия
ереван
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, россия, ереван, армения, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
12:13 03.06.2022 (обновлено: 12:22 03.06.2022)
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Глава МИД Лавров 10 июня примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване