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Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 03.06.2022
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Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:13
2022-06-03T12:22
сергей лавров
россия
ереван
армения
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году", - сказала она на брифинге.Ожидается, что по итогам будет подписан план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022-2024 годы.На полях этого мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, сказала Захарова.
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сергей лавров, россия, ереван, армения, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире
12:13 03.06.2022 (обновлено: 12:22 03.06.2022)
 
Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване

Глава МИД Лавров 10 июня примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Ереване, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году", - сказала она на брифинге.
Ожидается, что по итогам будет подписан план консультаций представителей стран-членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022-2024 годы.
На полях этого мероприятия у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч, сказала Захарова.
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Сергей ЛавровРоссияЕреванАрменияОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ мире
 
 
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